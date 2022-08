Los abejorros sienten y padecen.

Los abejorros pueden modificar su respuesta a los estímulos "nocivos" (dolorosos) de una manera que en otros animales se considera consistente con la capacidad de sentir dolor.

Los investigadores de la Universidad Queen Mary de Londres demostraron que los abejorros son capaces de modificar su respuesta a estímulos "nocivos" (dolorosos) para obtener una mayor recompensa de azúcar. Por lo tanto, la posibilidad de dolor y sufrimiento de los insectos debe tomarse en serio, dicen.

El profesor de Queen Mary, Lars Chittka, autor del nuevo libro 'The Mind of a Bee', quien dirigió la investigación, dice que "los insectos solían ser considerados como simples autómatas reflejos, que respondían a los estímulos dañinos solo mediante reflejos de retirada. Nuestro nuevo trabajo muestra que las abejas "Las respuestas son más flexibles y pueden suprimir dichos reflejos cuando les conviene, por ejemplo, si hay un placer extra dulce. Tal flexibilidad es consistente con la capacidad de una experiencia subjetiva de dolor".

La primera autora del estudio, Matilda Gibbons, estudiante de doctorado de la Universidad Queen Mary de Londres dice que "los científicos tradicionalmente veían a los insectos como robots insensibles, que evitan las lesiones con simples reflejos. Hemos descubierto que los abejorros responden al daño de manera no refleja, de manera que sugiere que sienten dolor. Si los insectos pueden sentir dolor, los humanos tienen la obligación ética de no causarles un sufrimiento innecesario. Pero las leyes de bienestar animal del Reino Unido no protegen a los insectos; nuestro estudio muestra que tal vez deberían hacerlo".

En el artículo, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), los investigadores utilizaron un "paradigma de compensación motivacional", en el que los animales deben compensar de manera flexible dos motivaciones en competencia. A las abejas se les dio a elegir entre comederos sin calefacción o con calefacción nociva (55°C) con diferentes concentraciones de sacarosa y marcados con diferentes colores.

Comederos calientes

Cuando ambos comederos eran de alta calidad y uno de ellos se calentaba nocivamente, las abejas tendían a evitar el comedero calentado. Pero era más probable que las abejas usaran los comederos calientes cuando contenían una mayor concentración de sacarosa.

El equipo también amplió el paradigma de compensación motivacional al asegurarse de que la compensación se basara en señales (colores) que las abejas habían aprendido a asociar con una mayor recompensa de azúcar. Debido a que las abejas utilizaron señales de color aprendidas para sus decisiones, la compensación se basó en el procesamiento en el cerebro, en lugar de solo en el procesamiento periférico. En otras palabras, las abejas decidieron sufrir algún dolor o malestar para obtener una mayor recompensa de azúcar.

Esto mostró que la compensación está mediada en el sistema nervioso central, una habilidad que se considera en otros animales como consistente con la capacidad de sentir dolor. Los investigadores dicen que debido a la naturaleza subjetiva de la experiencia del dolor, esta no es una prueba formal, pero la posibilidad del dolor y el sufrimiento de los insectos debe tomarse en serio.

El profesor Chittka dice que "los insectos (a diferencia de los vertebrados) actualmente no están protegidos por ninguna legislación con respecto a su tratamiento en los laboratorios de investigación y en la creciente industria que produce insectos para el consumo humano o como alimento para el ganado convencional. El marco legal para el trato ético de los animales puede que tenga que ser ampliado".

"La creciente evidencia de alguna forma de sensibilidad en los insectos nos impone la obligación de conservar los entornos que han dado forma a sus mentes únicas y aparentemente extrañas. Los humanos somos solo una de las muchas especies capaces de disfrutar y sufrir, incluidos los estados de dolor. Incluso las criaturas en miniatura, como los insectos, merecen nuestro respeto y trato ético y el deber de minimizar