La MasterChef María Lo: "Es precioso ayudar a normalizar el colectivo LGTBQ+"

María Lo confirmó su condición de favorita ganando la décima edición de 'MasterChef' la madrugada de este martes, un programa que no sólo le ha permitido demostrar su talento culinario sino también aportar visibilidad al colectivo LGTBQ+, de lo que la concursante se siente muy orgullosa.

"Me parece precioso la cantidad de chicas y chicos gays, lesbianas y bisexuales que me cuentan que ven el programa con sus padres, que no lo han encajado tan bien o a los que no se lo habían contado nunca y que gracias a verme a mí lo normalizan", ha señalado en una entrevista con EFE la ganadora, quien ha recordado orgullosa las muestras de agradecimiento que a diario recibe en redes sociales.

Su visibilización del colectivo a través de la televisión pública ha sido uno de los grandes hitos que han marcado su presencia en el concurso, porque ha contribuido a normalizar la diversidad sexual mostrando abiertamente su orientación e incluso llegando a concursar con su exnovia, quien fue la que le puso al tanto de las pruebas de selección.

La cocina de la aspirante, de corte tradicional, ha encontrado un claro referente en su padre, fallecido el pasado mayo, y al cual le debe parte de sus conocimientos culinarios por ser él quien se encargaba de cocinar como "un asiático muy meticuloso" en su hogar.

"Mi padre me daba amor a través de la cocina: me hacía probar las mejores partes del pescado, me enseñaba los puntos de la carne", ha agradecido la ganadora, de padre chino y madre gaditana, para quien la figura paterna ha tenido especial relevancia durante el concurso: su entrada en 'MasterChef' fue el respaldo que la aspirante necesitó para revelarle, a sus 83 años, su orientación sexual.

"Este señor no se puede enterar a través de la tele de que su hija es lesbiana, yo tengo que hablar con él", ha recordado al referirse a la videollamada que, antes de la grabación del programa, mantuvieron ambos."Se emocionó muchísimo y me dijo: Yo lo único que quiero es que seas feliz", ha añadido.

De su paso por 'MasterChef', María Lo ha destacado el haber podido aprender de cocineros como el sevillano Rafa Zafra (Estimar en Barcelona y Madrid), a quien descubrió en profundidad durante el concurso, o situarse frente a frente con referentes como el marbellí Dani García, a quien admiraba desde hace tiempo y cuya evolución desde un restaurante triestrellado hasta montar un emporio que se expande por el mundo ha seguido.

Sin embargo, ha reconocido que "la experiencia más brutal" que ha vivido en 'Masterchef' ha sido "a nivel personal". "He aprendido a dejar de exigirme tanto y dejar de machacarme tanto", ha afirmado, a la par que ha asegurado que esta vivencia le ha hecho centrarse en una carrera culinaria que le había costado mucho arrancar.

"Tengo un montón de proyectos", ha reconocido la cocinera, entre los cuales figura una oferta de trabajo en el triestrellado ABaC (Barcelona) del jurado Jordi Cruz: "Por supuesto que quiero experimentar esa parte de trabajar con él en un restaurante con estrellas Michelin, es algo que nunca he vivido", ha dicho sin dudar.

Su gran talento en cocina, que sorprendió a los jueces de 'Masterchef' (Samanta Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz) con platos como el bizcochito marrano, donde empleaba la grasa del cerdo y el bacon para elaborar un postre dulce ante un reto propuesto por Toño Pérez (Atrio, Cáceres), le ha valido alabanzas de lo más granado del panorama gastronómico, incluidas las de Ferrán Adriá en la final.

"Lo de Ferrán fue la gotita que colmó el vaso", ha comentado la ganadora mientras recordaba el momento: "Pensar que ese hombre se iba a meter en la boca lo que yo estaba cocinando subió la presión pero era, al mismo tiempo, un honor".

A punto de disfrutar de un curso de formación en el Basque Culinary Center de San Sebastián, uno de los premios del programa, reconoce que sigue orgullosa y "en una nubecita".