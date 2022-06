Circular sin luces en la bicicleta puede conllevar multas: por qué apostar por los faros LED más vendidos de Amazon

Ir en bici está de moda. Las bicicletas eléctricas arrasan en ventas y se han convertido en adalides del transporte sostenible, sobre todo para recorrer la ciudad y hacer ejercicio al mismo tiempo. Cada vez hay más personas que optan por moverse sobre dos ruedas. Claro, que ir en bici no es cosa de niños, debemos seguir las normas de tráfico para evitar accidentes, y si salimos a la carretera, prestar todavía más atención porque los ciclistas son los vehículos más vulnerables.

Aunque en verano los días son muy largos, poco a poco las horas de luz se reducen y baja la visibilidad. Además, las excursiones en este tiempo se prolongan por la buena climatología y podemos encontrarnos con que debemos regresar tras oscurecer o en medio de una tormenta. Por eso es importante conocer qué luces que deben llevar las bicicletas por la noche para proteger su seguridad y la del resto de usuarios. Una luz delantera, otra trasera y un catadióptrico son las obligatorias y deben ir instaladas en la estructura de la bici. Pero no todas valen, deben estar homologadas por la UE y ser visibles a más de 300 metros. En el siguiente tuit, la DGT explica lo que marca la normativa en estos casos:

Las #bicicletas, para circular de noche, por «túnel» o en condiciones que disminuyan la visibilidad deberán disponer de:



👉 Luz posición delantera y trasera, catadióptrico trasero y, optativos, catadióptricos en radios de las ruedas y pedales.



Art. 22 #RGV



#RepasoNormas🚴 pic.twitter.com/Ncz40FWROA — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 14, 2020

Un modelo homologado de Amazon

En Heraldo Shopping hemos buceado en la inmensa colección de productos que Amazon tiene a la venta para elegir un conjunto de luces de posición delantera y trasera que une calidad y precio. Es uno de los modelos más vendidos y las valoraciones rozan las cinco estrellas. Consta de dos luces LED: una blanca (de 3.000 lúmenes de potencia) y otra roja para colocar en el chasis de la bicicleta. Son impermeables y recargables y de muy alta calidad. Resisten al impacto al calor y tienen tres modos de iluminación: parpadeo alto, bajo y rápido. El faro delantero tiene una función de linterna y se puede usar en el camping para caminar si es necesario.

Este modelo tiene 3.000 lúmenes de potencia y el foco delantero puede usarse como linterna. Amazon

Cómo colocarlas

Las luces van en la estructura de la bicicleta. El foco blanco debe colocarse, en la parte delantera de la bicicleta y en la parte trasera se coloca el de color rojo junto a un catadióptrico reflectante que no sea triangular y que también tenga el color rojo. Opcionalmente, se pueden colocar catadióptricos en los radios de las ruedas y los pedales de color amarillo. No llevar luces, o que estas no cumplan los requisitos, supondría una multa entre 80 y 200 euros.

Catadióptricos o reflectante

Este kit de reflectantes para la bicicleta de Amazon complementa las luces delantera y trasera. Incluye cuatro catadióptricos, uno de ellos rojo, para la parte trasera y otros tres blancos que ayudarán a aumentar la visibilidad de la bicicleta por la noche. Además, cuesta menos de 10 euros.

Estos cuatro reflectores complementan los focos de iluminación de la bicicleta. Amazon

En Heraldo Shopping buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.