En la montaña, no todo vale: las rebajas de El Corte Inglés te preparan para las excursiones con zapatillas desde 14 euros

Cuando llega el buen tiempo y las vacaciones de verano, las montañas españolas se llenas de turistas deseosos de realizar una ruta senderista. Los caminos se llenan de gente, pero muchos no llevan el calzado adecuado que les agarre el pie o una suela apropiada para terreno, y la razón es que con el calor se resisten a cerrar sus pies. No obstante, la seguridad en la montaña es lo más importante y si no quieres que tu escapada de fin de semana o las vacaciones se estropeen, deberías tener en cuenta cuál es el mejor calzado de montaña.

Lo mejor para el verano son las zapatillas o sandalias de 'trekking', ya que no dan tanto calor a los pies y se pueden realizar rutas más largas y cómodas. Desde Heraldo Shopping recomendamos que la suela de la zapatillas que elijáis sea adecuada (gruesa para amortiguar los pasos y con dibujo para que se agarre tanto al camino como a las rocas de la montaña). Además, recomendamos también confiar en aquellas marcas que tienen recorrido en zapatillas de montaña, porque están especializadas en ello. Como es el caso de Trango World o Mountain Pro.

Y, si quieres conseguir marcas como esta al mejor precio, te recomendamos que no dejes pasar las rebajas de El Corte Inglés en ropa y calzado para la montaña este verano. Solo hay que ver una de las ofertas más top del 'ecommerce': zapatillas de montaña Summit Mountain Pro ¡por menos de 14 euros!

Zapatillas de montaña para mujer con parte superior en malla y PU, y suela de Phylon y sintético. El Corte Inglés

Y, si prefieres la marca Trangoworld, seguro que este modelo también te gusta. Lo mejor de estas zapatillas es que son muy transpirables, para que no sufras en verano con las altas temperaturas ni te sude en exceso el pie.

Ligeras y transpirables. El Corte Inglés

