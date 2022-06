Consulta el horóscopo del verano 2022 para cada signo del zodiaco

No sólo de calor vive el hombre, aunque hay calores que matan, pero siempre están los astros y los signos zodiacales, para darnos un respiro y guiarnos por la sombra. Hoy veremos como cada signo se comportará este verano; preparaos que vienen curvas y, a cada uno, que le reparta lo más sano.

ARIES

Nuestro fogoso Aries estará de parabienes, entra Júpiter en vuestro signo y la expansión, en muchas áreas de la vida, está asegurada. Podréis dar rienda suelta a vuestros objetivos, sobre todo de índole material. Concreción de proyectos y planteamiento de nuevas posibilidades de futuro, estarán más que remarcadas. Es el verano para plantearos un profundo avance en lo social y económico, incluso, para aquellos que dependan de otros, la exigencia de mejoras en su ambiente laboral, estarán más que servidas. Las fechas más ideales para el logro de los objetivos, serán en la última semana de julio, primera quincena de agosto y todo el mes de septiembre. Poneos la pilas, por que los astros estarán imparables hacia vosotros.

TAURO

Verano con emoción tras emoción. Vuestra estabilidad sentimental saltará por los aires, sentiréis una profunda necesidad de cambio y libertad de movimiento. Entráis en un período reestructural de vuestra vida íntima, consiguiendo los objetivos que vuestro corazón anhela. No habrá fronteras para los deseos, os sentiréis los amos del mundo, y viviréis situaciones emocionales de alto grado que, dejaréis con los ojos abiertos a los demás. Vuestro planeta Venus aumentará el magnetismo y nada se interpondrá en vuestros objetivos. Las fechas más propicias serán la primera quincena de julio y de agosto, y todo el mes de septiembre, donde llegaréis al tope del bienestar. El planeta Marte está en vuestro signo, cargándoos de máxima energía para todo.

GÉMINIS

Aunque siempre se os ha tachado de inquietos, este verano mostraréis un cambio radical. Crecerá vuestro lado sensible, romántico y emotivo, viviréis con más intensidad lo íntimo y las relaciones cercanas. Es el verano de los romances, del encuentro con el verdadero amor, estaréis más susceptibles a ser conquistados, y por ello, a iniciar una relación estable y placentera. En lo social habrá un cambio de relaciones, os volveréis más seleccionadores y exquisitos en los gustos. Ello os llevará a conseguir mejor nivel social y profesional. Las mejores fechas para estos nativos son todo julio, primera quincena de agosto y de septiembre. Vuestro planeta regente, Mercurio, os aumentará el poder receptivo, la sensibilidad y el don de gentes para triunfar.

CÁNCER

¡Lunáticos míos uníos!... El verano viene fuerte, la Luna se dispara, las emociones llegan y estaréis en vuestra salsa. Cambios y novedades en lo social, profesional e íntimo, se darán a "tutiplén", vuestra Luna hará horas extras para llevar a buen fin la cantidad de novedades que vais a experimentar. Serán unos meses de alto rendimiento y de un gran aumento de vuestra imagen ante los demás. Lo económico se estabilizará y vuestro poder intuitivo os hará ganar seguridad y mejor proyección de futuro. Es un ciclo en el que debéis apostar a lo grande, olvidar cosas pasadas y pisar en firme. La mejores fechas son la segunda quincena de julio, todo agosto y septiembre. Ya veréis como la Luna, aunque cambie de fases, aportará éxitos incluso en el azar.

LEO

El rey Sol no iba a ser menos en este verano, el empuje energético y las posibilidades de expansión y triunfo durante este período, serán la nota estrella para ellos. habrá una segura estabilización de todo lo que hayan sembrado profesionalmente durante el año, incluso su positiva visión de futuro les empujará a ponerse nuevas metas. El lado romántico de la vida pasará a un segundo plano, pero no así su vitalidad y necesidad de conquistas; serán unos meses donde los "leones y las leonas", saldrán a la caza incluso furtiva de "víctimas". La mejor temporada para los Leo serán en la segunda mitad de julio, todo agosto y la primera quincena de septiembre. El calor apretará y no será sólo por el clima, serán estos nativos que darán marcha a todo lo que se mueva.

VIRGO

Nativos Virgo, llegó la hora de sembrar, sí, tenéis por delante unos meses donde vuestra capacidad natural en ser selectivos y buenos estrategas, gozaréis de los mejores auspicios para lograrlo. Se dará con facilidad los cambios de rumbo en vuestra vida, tanto la profesional, como la familiar. Algunos con mudanzas, los más con unos profundos cambios en la escenografía donde os movéis. Vuestro Mercurio os capacitará para encontrar el justo medio en todo, los éxitos serán manifiestos, incluso con el reconocimiento general de quienes os rodean. Las mejores fechas para ello son la segunda parte de julio, la primera de agosto y todo el mes de septiembre, donde ya recibiréis compensaciones. El aumento de vuestra intuición os hará llegar al éxito.

LIBRA

La famosa "balanza" que os simboliza estará este verano en continuo movimiento. La vida os exigirá centraros más en objetivos concretos y estos se darán de forma inmediata por que descubriréis dónde está lo que más os agrada y beneficia. Es un ciclo donde habrá una profunda toma de conciencia de los propios valores, esto facilitará que los deseos de antaño se vuelvan realidad. En lo emocional y romántico es el tiempo de los amores rápidos y las experiencias nuevas, vuestro magnetismo erótico se hallará a muy alto nivel. Los días más exitosos se presentarán en la segunda quincena de julio y agosto y en todo el mes de septiembre. Incluso, la diosa de la Fortuna, os visitará a lo largo del ciclo. Será una temporada con una "balanza" provechosa.

ESCORPIO

Olvidaros de los nubarrones pasados, vuestro planeta Marte llega para quedarse. El luchador marciano os inyectará una fuerza descomunal tanto en lo anímico como en lo físico. Vuestra natural capacidad pasional no tendrá límites, entráis en un ciclo de verdadero apasionamiento y sexualidad. Incluso, en el plano social, conseguiréis superar a todo rival, el magnetismo que vais a desprender hará historia. Son de esperar momentos íntimos de gran carga emocional y erótica, se despertarán incluso nuevos deseos y experiencias. Los mejores y más intensos momentos, los viviréis en el mes de julio, la segunda quincena de agosto y todo septiembre. Nadie quedará impávido ante la mirada de vuestros ojos, gozaréis de una magia especial y turbadora.

SAGITARIO

Mis queridos aventureros sagitarios, vuestra cabalgadura está preparada, el verano os dará "rienda suelta" a vuestras andanzas. Júpiter se mostrará ansioso ante las nuevas perspectivas, se os abre un amplio camino tanto en el amor como en las finanzas. Toda proyección social que iniciéis en estas fechas, tendrá un resultado exitoso. Pasarán a la historia los conflictos y retrasos del pasado, en este verano se aceleran los acontecimientos y estaréis muy vitales para demostrar vuestra valía en el ruedo. Las mejores y potenciadoras fechas para ello se ubican en la segunda quincena de julio, todo agosto y finales de septiembre. Estoy seguro que ya estáis "oliendo" el aroma de la fama y el éxito, el verano viene fuerte y eso es lo que siempre os pone a cien.

CAPRICORNIO

Con calor o sin calor, vuestra perseverancia os hará encontrar el sitio y situación que buscabais. En lo profesional se conseguirá la tan deseada estabilidad, en lo emocional es el ciclo donde descubriréis a la verdadera o verdadero compañero de andanzas y de emociones. Este verano el amor llama a vuestra puerta, casi sin daros cuenta. Saturno os dará un respiro incluso en lo material, se concretarán temas profesionales y en situación inmejorable. Serán fechas de muy importante decisión por vuestra parte, lo que decidáis marcará el total rumbo de vuestro futuro. Las fechas más propicias se marcan en todo el mes de julio, la primera quincena de agosto y todo septiembre. Viviréis emociones que teníais olvidadas, preparaos que la cosa viene fuerte.

ACUARIO

Atención acuarianos, vuestro planeta Urano os hará vivir un verano caliente y no sólo por el calor. Esta temporada se caracterizará por los encuentros fortuitos y los cambios de dirección. Viviréis un verano lleno de sorpresas en lo social y sentimental, las aventuras estarán al orden del día y, aquello que más os gusta, la libertad de acción, estará más que plasmada. Vuestro poder de conquista y seducción no tendrá límites. Tengas o no pareja, el número contará más que la calidad, seréis los "donjuanes" de la vida, en hombre y en mujer, llevando vuestro poder seductor a límites insospechados. Las más armónicas fechas se sitúan a finales de julio, todo agosto, y primera quincena de septiembre. Optaréis por modificaciones radicales en lo íntimo y en lo social.

PISCIS

El Sol y el calor os hará vibrar constantemente vuestro sensible corazón. Será una temporada donde el enamoramiento y la atracción por alguien especial, os hará perder la noción de la realidad. El asunto no es ni bueno ni malo, si no olvidáis el factor importante de hacer valer vuestras capacidades. Entregaros en la medida que se os entreguen, vuestro planeta Neptuno os volverá demasiado románticos, pero sobre todas las cosas, mostraréis una imagen humana que será la envidia de los "fríos de corazón". El hogar y la familia cobrarán una gran importancia, seréis los salvadores de problemas en más de una ocasión. Las fechas más positivas en este ciclo serán, todo el mes de julio, primera quincena de agosto y el mes de septiembre, "valor y al toro".

Bien decía Shakespeare "No está en las estrellas mantener nuestro destino sino en nosotros mismos", pero no olvidemos, y lo digo con conocimiento de causa, que esas estrellas sí nos dibujan el escenario en el que vamos a actuar, sólo es cuestión de entender su mensaje y precavernos ante las tormentas, y gozar al máximo, cuando sale el Sol...

