Día de la madre: frases, poemas y canciones para la felicitación más especial

El Día de la Madre es una fecha especial. Única en el calendario para declarar nuestro amor a la persona que nos dio la vida. Este domingo 1 de mayo se celebra el día de las mamás en gran parte del mundo, una buena oportunidad para decirle aquellas palabras que el resto del año no verbalizamos. Aunque un "te quiero" tiene un poder de mármol, existen otras maneras de demostrar nuestro cariño.

Como dato histórico, la celebración de la figura materna es un clásico desde la Antigua Grecia, en la rendía homenaje a Rhea, madre de los dioses griegos Zeus, Poseidón y Hades, entre otros. En la cultura, novelas, películas, cuadros, esculturas y más formas de arte, la madre es un tema estrella. Y si queremos felicitar a la nuestra de una manera original, podemos recurrir a distintos autores y personajes históricos.

"Solo hay un niño o una niña bella en el mundo, toda madre lo sabe"

Proverbio chino

"Hay muchas cosas bellas en la vida. Muchas rosas, estrellas, puesta de sol, arcoiris, hermanos, hermanas, tíos y tías. Pero solo hay una madre en el mundo"

Por Kate Douglas Wiggin

"El corazón de una madre es la escuela del niño"

Por Henry Ward Beecher

"Una buena madre vale por cien maestros"

Por George Herbert

"Todo lo que soy, y espero ser, se lo debo a mi madre"

Por Abraham Lincoln

"Ningún idioma puede expresar el poder, belleza y heroísmo del amor de una madre"

Por Edwin Chapin

"Madre… voy a seguirte… ve tú delante que dándome el ejemplo, lo haré al instante"

Por Napoleón Bonaparte

Uno de los lugares donde encontrar la palabra perfecta, la frase perfecta, para demostrar el amor a nuestra madre es en los poemas. A lo largo de la historia, han sido muchos los autores que han dedicado letras al amor de las progenitoras. Así, podemos destacar algunos versos con los que hacer de nuestra particular felicitación una visión lírica y especial.

Amor eterno', de Gustavo Adolfo Bécquer

"Podrá nublarse el sol eternamente;

Podrá secarse en un instante el mar;

Podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal.

¡Todo sucederá!

Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón;

Pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor".

'Enseñarás', de Madre Teresa de Calcuta

"Enseñarás a volar... pero no volarán tu vuelo.

Enseñarás a soñar... pero no soñarán tus sueños.

Enseñarás a vivir... pero no vivirán tu vida.

Enseñarás a cantar... pero no cantarán tu canción.

Enseñarás a pensar... pero no pensarán como tú.

Pero sabrás que cada vez que ellos vuelen, sueñen, vivan, canten y piensen...

¡Estará en ellos la semilla del camino enseñado y aprendido!"

El mundo de la música también guarda auténticas joyas a las que recurrir para mostrar nuestro cariño hacia las madres y la maternidad. Grandes artistas, desde John Lennon a Elvis Presley, y grupos de relumbrón como Oasis o Pink Floyd, han dedicado canciones a la figura materna. Estos son algunos títulos a los que podemos recurrir para idear nuestra felicitación más rockera y sorprender a nuestra madre.

Mother - Pink Floyd



Mama said -Metallica

Julia - The Beatles

Mother love - Queen

Live forever - Oasis