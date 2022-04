Cambio de estación... ¡nueva decoración! Estas herramientas de Bosch para colgar cuadros harán que tu casa parezca nueva

Cuando se pasa de una estación a otra, la mayoría de personas están deseosas de cambios. De armario para dar espacio a la ropa colorida y fresca del buen tiempo, de horarios e, incluso, de rutinas. Por desgracia, hay algo que a la mayoría de personas le encantaría cambiar, pero no puede debido al dinero. Nos referimos a una nueva casa. Quién no ha soñado con comprarse una casa más grande y más bonita y mudarse cuando necesita un cambio. No obstante, si eres como la mayoría que tiene que conformarse con un cuadro nuevo, pero no con una vivienda, tranquilidad, ya que las transformaciones en las distintas estancias de un hogar están muy de moda y pueden lograr modificar por completo una casa, su distribución e, incluso, la luz que entra.

NOTICIAS RELACIONADAS Conoce el táper de Lékué de fibra de madera, personalizable y de dos pisos que ha cambiado la comida al microondas

Sin embargo, si no quieres dañar ningún mueble o pared mientras realizas los cambios y lamentar, entonces, la decisión, tienes que elegir muy bien las herramientas con las que trabajar. Los profesionales de la construcción, por ejemplo, eligen la marca Bosch, por tanto, para nuestra casa deberemos elegir lo más seguro. Y en relación a esta idea, lo mejor de las herramientas Bosch es su versatilidad y que se pueden comprar pensando que son una inversión a largo plazo para todos los cambios que queramos hacer en el hogar a lo largo de nuestra vida. Desde Heraldo Shopping nos sumamos al cambio y hemos seleccionado una serie de consejos para que tu casa parezca más grande. Y, como no, también hemos escogido las mejores herramientas de Bosch para conseguirlo.

Algunos de los consejos que se repiten para que tu hogar parezca más grande es que pintes toda la casa de un color claro y natural para aligerar y aportar un extra de luz a los espacios. Además, apostar por pocos muebles y bajos, porque, si buscamos aumentar la sensación de amplitud debemos seguir la máxima de 'menos es más'. En resumen, huir de los sobrecargado y voluminoso. Por el contrario, escoger aquellos muebles con formas redondeadas y estructuras livianas, que aportarán sensación de ligereza. Pero, ¿cómo cambiar los muebles de manera segura y montar unos nuevos? Sin duda, el taladro atornillador System de Bosch es ideal para atornillar en la madera y en el metal, por lo que será una gran inversión para tu hogar. Su motor es de carbón potente y fiable y su pequeño tamaño lo convierten en una herramienta ideal para esos espacios estrechos y altos en los que trabajar. Por otro lado, gracias a su batería de ion-litio (con cargador incluido) su intensidad es de 2 amperios.

Dispone de un sistema de control de velocidad variable que permite adaptar la velocidad en función del material. Leroy Merlin

Espejos de moda

Los espejos vuelven a estar de moda y son uno de los aliados para lograr que nuestra casa parezca más grande. Si conseguimos que reflejen ventanas o el punto más alejado de una estancia, lograremos que esta parezca más grande. Pero, si quieres huir de las chapuzas, será casi obligatorio tener un buen nivel (si es láser, mejor) para colocar rectos todos los espejos y cuadros de tu casa. Este nivel electrónico de Bosch autonivelante con un alcance de 10 metros permite tirar una línea en cruz diagonal y es ideal para tu casa.

Posicionamiento flexible, gracias al soporte universal MM2 inlcuido. Leroy Merlin

En Heraldo Shopping buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.