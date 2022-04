Ainhoa Arteta en 'Mi casa es la tuya': "En Nueva York me violaron"

La artista Ainhoa Arteta (Tolosa, Guipúzcoa, 1964) es la protagonista del programa de Bertín Osborne 'Mi casa es la tuya' de este sábado. Durante la entrevista, la soprano hablara de los momentos más difíciles de su vida personal, desde su llegada a Nueva York a los problemas de salud por los que se ha visto afectada en los últimos meses.

En las redes sociales del programa se han podido ver algunos de los avances de la entrevista en la que ha hecho mención a un terrible episodio que vivió en Estados Unidos: "En Nueva York me violaron. Estaba tirada en el suelo y solo temblaba", relata.

La soprano también hablará sobre su enfermedad, un cólico nefrítico que derivó en un fallo multiorgánico, por la que estuvo ingresada casi un mes y en un coma inducido durante 6 días: "Tengo una amputación aquí -señalando su mano derecha-, y amputación en el pie. Me daban tres horas de vida".

Otras de las citas que deja la artista en los avances de su entrevista es su fortaleza: "Me llaman Lady Corcho porque no me hunde nadie", reivindica. Así como que "La Ainhoa que conoce casi todo el mundo es el 10 por ciento de la Ainhoa real".

El programa será emitido a partir de las 22.00 de este sábado en Telecinco, en el que Osborne y Arteta también estarán acompañados por María del Monte, Lucía Dominguín y la Terremoto de Alcorcón en una divertida reunión.

Tras superar su enfermedad, la artista volvió a los escenarios el pasado mes de febrero en el Teatro de la Zarzuela. Previamente a la actuación, Arteta confesó a la prensa que su mayor temor fue perder la voz: "Cuando vi que mi voz peligraba, la tristeza era tan monstruosa de llegar a pensar que no volvería a sentir esa sensación".