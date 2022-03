Gazapos de ciencia y cine

‘Viuda negra’: todo lo que una superespía necesita saber sobre bioluminiscencia

Madre no hay más que una (o no, porque la de Yelena y Natasha es una impostora) pero definiciones hay unas cuantas. Y este gazapo les saca brillo aprovechando que todas coinciden y arrojan luz sobre lo mismo: no se debe confundir la capacidad y/o el efecto con la reacción.