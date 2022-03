Las Vans al 60% tienen los días contados en El Corte Inglés

Pocos dudan de que la marca Vans ya es toda una leyenda, cuyas zapatillas siempre seguirán ligadas al 'skate', aunque hoy en día las lleve cualquier persona, independientemente de su edad o sexo. Fue en los años 60 cuando se abrió la primera tienda de Vans, gracias al empresario Paul Van Doren y sus tres socios. Estos fabricaban las zapatillas que vendían directamente al público, sin intermediarios. Por tanto, lo que nació como algo artesanal, se ha convertido en una franquicia de moda ¡alrededor del mundo! Y, lo mejor, cada vez gana más adeptos por su comodidad y el estilo de vida moderno y sencillo que representan.

No es de extrañar, entonces, que muchas personas sueñen con tener unas Vans, o ya hayan tenido algún modelo. Sea cual sea tu caso, si quieres renovar las zapatillas, porque ya se han desgastado de tanto uso, o quieres lanzarte, por primera vez, a conocer la marca: tu momento es ahora. El Corte Inglés ha rebajado un 60% todos los productos de la marca. Pero, la oferta no es ilimitada, tienes los días contados (¡hasta este domingo!), así que no te demores para conseguir unas Vans clásicas, unisex, negras y altas con 66 euros de rebaja o unas zapatillas también negras y clásicas, pero sin que te cubran el tobillo, por ¡32 euros!

Si las zapatillas negras de toda la vida ya las has probado, o te has cansado de ellas, es hora de probar modelos nuevos, más coloridos, más primaverales para celebrar el inicio de esta estación tan bonita. Desde Heraldo Shopping te recomendamos este modelo de colores pastel y cuero que combinará con tu día a día.

¡Ideales para la primavera! El Corte Inglés

¡Muchos más productos!

Pero la marca Vans no solo es famosa por sus zapatillas, también por otros productos como sudaderas o mochilas y El Corte Inglés no iba a dejar de lado en sus rebajas estos productos. Si las zapatillas más cómodas, especiales y molonas (tanto su lado clásico como innovador) son las Vans, con las mochilas pasa algo parecido. Si quieres una bolsa cómoda y donde te quepa hasta el ordenador portátil, esta mochila de solo 15 euros es lo que buscas.

¡La más molona y económica! El Corte Inglés

Y si lo que buscas es ropa de entretiempo, seguro que esta sudadera no te deja indiferente. Para correr, vestir y para la época de festivales que se acerca esta sudadera es ideal.

Moderna y calentita. El Corte Inglés

Si te has quedado con ganas de más, no dejes de ojear el catálogo rebajado de la marca Vans en El Corte inglés, hay hasta una camiseta de la película 'It' para aterrar a tus amigos.

