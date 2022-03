Los adultos, sobre los adolescentes: consumistas y preocupados por su imagen

Interesados más por la sexualidad que por lo que está pasando en el mundo, consumistas, preocupados por su imagen, por divertirse y por su popularidad entre sus amigos. Así ven los adultos a los adolescentes, según refleja un estudio realizado por la Fundación FAD Juventud y presentado este martes.

El estudio, que analiza la percepción que tienen los mayores sobre la vida y actitud de los jóvenes, refleja que nueve de cada diez personas adultas en España creen que la adolescencia en los hijos desborda a sus padres.

Bajo el título "Entre la añoranza y la incomprensión. La adolescencia del siglo XXI ante las percepciones del mundo adulto", el estudio recoge los resultados de diversos grupos de discusión y una encuesta realizada a 1.800 personas de entre 20 y 65 años.

En general, impera la idea de que esta etapa de la vida, acotada entre los 13 y los 17 años, es "turbulenta", de "sufrimiento" y que en ella los jóvenes tienen la "necesidad de agradar, encajar e integrarse".

Más de la mitad de los encuestados, un 53%, cree que los adolescentes no se interesan por los asuntos que afectan al conjunto de la sociedad y que, sin embargo, se preocupan mayoritariamente por su diversión (48%), su imagen (39%) y la popularidad entre sus iguales (35%).

A los jóvenes de ahora les define el interés por la sexualidad y la experimentación y son consumistas e individualistas, mientras que, según creen los adultos, ellos a su edad fueron más trabajadores, respetuosos y responsables.

"Esto no refleja la realidad y se lleva dando a lo largo de la historia, es una distorsión generacional. Ahora, por ejemplo, se consumen muchas menos drogas que hace 30 años", ha explicado la directora técnica de la Fundación FAD Juventud, Eulalia Alemany, que achaca esta percepción al contexto social actual, en el que los adolescentes están más protegidos.

Cerca de la mitad de las personas encuestadas por la FAD, el 46%, entiende que la sociedad trata a los adolescentes como ciudadanos de pleno derecho y, sin embargo, un 40% considera que se les escucha poco o nada.

No obstante, Alemany ha incidido en el 24% de los adultos españoles que dicen que la sociedad no trata a los jóvenes como iguales: "Esto se pudo ver durante la pandemia, en la que el mundo adolescente desapareció. Los menores salían a pasear, pero ellos no pudieron ver a sus amigos ni salir de casa, que son cosas que necesitan en esta etapa", ha explicado.

La directora técnica de FAD también ha resaltado que la mitad de los conflictos que se dan entre los padres y sus hijos adolescentes surgen a raíz del uso de internet y redes sociales (48%), por delante del consumo de alcohol y otras drogas (39%) y los estudios (31%).

La FAD concluye que muchos adultos tienen una visión negativa de la adolescencia, que provoca una "desconexión intergeneracional" y una falta de comunicación en temas como la sexualidad, y que tienen preocupaciones "por encima de la realidad" que les llevan a dudar entre la permisividad y la sobreprotección de sus hijos.

Una campaña para "unir" a padres y adolescentes

Con el ánimo, explican, de revisar la mirada adulta y darles herramientas para compartir y disfrutar junto a los adolescentes, la Fundación FAD Juventud también ha presentado este martes la campaña "Adolescencia" que difundirá a través de televisión, radio, prensa y plataformas digitales.

En ella, explican desde la FAD, quieren invitar a los padres y madres con hijos adolescentes a afrontar las confrontaciones y centrarse en la parte positiva de la etapa de la juventud y su desarrollo personal.

"Queremos una adolescencia más sana emocionalmente, con voz propia y pensamiento crítico, más protagonista de su aprendizaje y con libertad en contextos libres de violencia", ha dicho la directora general de FAD, Beatriz Martín, sobre el objetivo de la campaña.