Cursos gratuitos a universitarios para que gestionen la ansiedad: "Es muy importante conocerse a uno mismo"

Esta semana el campus San Francisco de la Universidad de Zaragoza acoge los primeros grupos de estudiantes (de grado, máster o doctorado) que participarán en cursos gratuitos de entrenamiento psicológico para que puedan gestionar la ansiedad, el estrés y la frustración académica. Se trata de un nuevo trabajo del Grupo de Investigación en Salud Mental de Atención Primaria y el Máster de Mindfulness de Unizar, que va dirigido a 200 jóvenes que estén interesados.

"Hay muchos estudios que demuestran que hay altas tasas de ansiedad y depresión; de hecho, los servicios que hay en salud mental en la Universidad están muy demandados. Los estudiantes pasan por un momento complicado; es una etapa compleja en la que asumen mucha responsabilidad y presión en los estudios. Hay unos que lo llevan mejor y otros, peor. Algunos de los chicos que se informan de estos cursos están yendo al psicólogo o al psiquiatra o siguen algún tratamiento porque tienen problemas de ansiedad", explica la psicóloga María Beltrán, que coordina la investigación que dirige el psiquiatra Javier García Campayo.

Los cursos -en sesiones de 90 minutos a lo largo de seis semanas y con horarios que se adecúan a la disponibilidad de tiempo de los universitaros- tienen como finalidad facilitarles técnicas efectivas de relajación, compasión y mindfulness. De este modo, los participantes van a estar asignados a dos grupos: de entrenamiento en compasión o de control con relajación. "No son para patologías; al revés, se trata de ofrecerles herramientas para que no sufran estos problemas. Trabajamos con terapias psicológicas de tercera generación, avaladas por la evidencia. Se basan sobre todo en técnicas de meditación, para estar más atentos al momento presente; y en la práctica de la compasión trabajamos el quererse a uno mismo y a los demás. En psicoterapia, compasión significa amor hacia el otro y hacia uno mismo en igual de condiciones", explica María Beltrán.

Para esta psicóloga, es fundamental que nadie deje de lado su salud mental y más en tiempos de pandemia. "Todavía no se sabe cómo les ha afectado la covid a los estudiantes, no hemos salido del bache. Son población general y lo que se está viendo es que se han incrementado los problemas de salud mental. Así que podemos asumir que a los universitarios les ha pasado lo mismo: han perdido un año de presencialidad, de relaciones sociales...", indica.

En este punto, asegura que no se nos enseña a conocer nuestras emociones, lo que a su juicio conlleva problemas emocionales tanto en el presente como en el futuro. "Es muy importante poner en valor el conocerse a uno mismo y aprender a gestionar nuestras propias emociones", recalca. De ahí que a través de estos cursos enseñen a los jóvenes unas técnicas que, una vez aprendidas, pueden seguir practicando para enfrentarse "a las situaciones difíciles que nos pone la vida".

La opinión de dos universitarios

El joven Gonzalo Ordás, de 20 años y estudiante de tercer curso del grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la Universidad de Zaragoza, dice estar dispuesto a hacer este curso si va enfocado más allá de ámbito académico. "Tengo ansiedad y estrés no por estudiar sino porque me cuesta compaginar todo lo que hago: la carrera, me estoy sacando el carné de conducir y el B2 First (inglés), he terminado el curso de socorrista y trabajo de repartidor unas 20 horas semanales. En épocas de exámenes llegas un poco agobiado de que te pilla el toro, pero esta carrera no es complicada si estudias. En otras, como las de ingeniería y arquitectura, pueden ir bastante estresados por la cantidad de trabajos que les piden; lo sé por amigos", destaca.

Asimismo, Ordás dice que hay "bastante" frustración académica debido al método de enseñanza "erróneo" que se aplica en la mayoría de las universidades españolas. "Que se basa, en los exámenes, a rellenar un folio de memoria sobre unas palabras que tienes por escrito", critica.

El joven universitario Gonzalo Ordás, que estudia tercero de ADE. Heraldo.es

Por su parte, Vanesa López, de 21 años y que está en el último curso de ADE, lamenta que solo tengan tres meses de prácticas obligatorias en todo el grado. "Hay prácticas extracurriculares de forma voluntaria. En un grado de empresa como este debería haber más obligatorias para poder aplicar lo que has aprendido y salir al mecado laboral con más experiencia", reclama esta joven zaragozana, que acaba de pasar por una asesoría fiscal.

López reconoce que a veces tiene ansiedad y estrés ante un examen, pero afirma que lo sabe gestionar. "Me veo mucho mejor este curso, llevo todos los estudios al día y en este primer cuatrimestre me ha ido genial: he aprobado todo y con buenas notas", señala, por lo que "en principio" descarta ser uno de los 200 universitarios de los cursos que se van a impartir en el campus zaragozano.

La joven Vanesa López cursa cuarto de ADE. Heraldo.es

Todos aquellos alumnos aragoneses que estén interesados en hacer los cursos gratuitos organizados por el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón y el Máster de Mindfulness de Unizar pueden inscribirse a través de un formulario o ampliar información en el teléfono 976506578 o en investigauniversidadcompa@gmail.com. La idea es que tengan continuidad -con más grupos- después de Semana Santa.