Morad: "¿Por qué solo es el mena el que ha hecho algo? Saca la verdad, di que los españoles también hacen eso"

'Lo de Évole' daba comienzo a su nueva temporada en La Sexta con una entrevista al cantante Morad. Uno de los cantantes que más triunfa entre los más jóvenes no había dado ninguna entrevista en televisión hasta ahora.

El Khattouti El Horami, su nombre de pila, ha hablado con Jordi Évole de temas como el racismo, como empezó en la industria o cuanto dinero gana. Algo que destaca del artista son sus raíces y el sentimiento de pertenencia con ellas, algo que puede verse en sus videoclips, muchos de ellos grabados en el barrio en el que vive y con sus amigos, que cuentan ya con hasta veinte mil visualizaciones: "Todos mis videos están grabados en media hora o una como mucho. Tres tomas y ya. Nunca he hecho un videoclip profesional".

Habló también de sus inicios en la música: "yo no voy a cantar, que no voy a triunfar, me da vergüenza", confiesa que pensó. Así como que, a su vez, fue la música lo que le dio una gran motivación en su vida. Al poco de empezar en la industria la discográfica Sony le ofreció 60.000 euros por trabajar juntos en dos álbumes, algo a lo que se negó: "Un chaval, como yo, con 19 años, podría haber caído, pero no firme. Sabía que esos 60.000 los iba a hacer solo".

Algo que ha conseguido: "he ganado mucho dinero, más que un jugador de Primera División incluso", explicaba, "puede llegar a un millón al año". Aunque contaba que en su primera gira por España no "gano ni un euro" ya que le acompañaron 9 amigos a todos los conciertos. "El 'tour' es para vivirlo", decía.

De La Florida al mundo. Pero en furgoneta y con los colegas. #LoDeMorad pic.twitter.com/3ADkf6uJu4 — Lo de Évole (@LoDeEvole) February 20, 2022

Morad, habló también de su familia y su pasado, en su infancia vivió hasta con 8 familiares en el mismo hogar: "Eramos pobres pero no pobrecitos. Tampoco dábamos pena. Eres pobre en dinero pero no en corazón, en mente, en valores", defendía el artista.

El artista afirmó que su país es Marruecos, a pesar de haber nacido en España, porque explicaba que no le han "querido ver español en ningún lado". Y añadía: "Mis raíces son de allí". También reflexionó sobre el racismo: "Usan a un mena como que él ha violado. Todo el castigo del mundo. Pero los que más violan son los españoles, los que más pegan a sus mujeres son los españoles. ¿Por qué solo es el mena el que ha violado, el que ha hecho algo? Saca la verdad, di que los españoles también hacen eso", se preguntaba.

Sobre su música, dijo: "Lo bueno que tiene es que no tiene raza. Lo escucha un español, un marroquí y un latino y los tres juntos la bailan".