'Lo de Évole' apuesta por personajes “menos conocidos” para la nueva temporada

Salirse de las grandes figuras y apostar por personalidades menos conocidas pero con mucho que decir y aportar: este ha sido el camino transitado (con alguna excepción) por Jordi Évole y su equipo en la nueva temporada de 'Lo de Évole' (LaSexta), que arranca este próximo domingo con un invitado aún por definir.

Como parte de la promoción, Évole lanzó hace unos días a través de redes una votación para elegir qué entrevista se emitirá la primera en esta temporada: la de polémico rapero Morad, la del exgimnasta y bicampeón olímpico Gervasio Deferr o la de la escritora de novela romántica Megan Maxwell.

Todas ellas personas con “un perfil similar”, con “un perfil bajo en cuanto a conocimiento del gran público”, ha contado Évole este jueves en una rueda de prensa. “Estamos en un momento de una enorme fragmentación de las audiencias y yo no se dónde está el éxito. Puestos a no saberlo, prefiero mirar por lugares arriesgados, atrevidos”, ha explicado.

Porque el éxito mayor no es “que te vaya bien porque tienes un programa que se vende solo”, como una entrevista con el expresidente Aznar o el futbolista Messi, sino “que nos vaya bien con Morad, con Maxwell o con Gervasio, ahí es donde puede estar nuestro hecho diferencial”, ha añadido el periodista.

De todos ellos, ha adelantado Évole, Morad lleva ventaja. “Ese es un programa que me toca especialmente porque me ha tocado descubrir una realidad a la que hacía tiempo que no miraba. Creo que hay una realidad mediática y una realidad real, un mundo al que no acostumbramos a mirar, que nos cuesta un poco más mirar”, ha explicado.

Y es que España “ya no es un país solo de blancos y cristianos” sino que es “mucho más plural y mucho más diverso”. “Morad ejemplifica el éxito de la primera generación de origen magrebí nacida en España que lo ha tenido muy difícil y que en cambio lo ha petado en lugares donde los boomers no se si miramos demasiado. Hay semanas en las que es el artista español más escuchado en Spotify”, ha añadido.

Esta noche, en una entrevista en 'El Hormiguero' (Antena3), Évole confirmará cuál ha sido el personaje favorito para arrancar una temporada que también contará con entrevistas a la periodista Julia Otero y la cantante Rosa López y en la que habrá un reencuentro de algunas de las actrices de 'Belle Époque' (Penélope Cruz, Maribel Verdú, Ariadna Gil, Miriam Díaz-Aroca), treinta años después de su estreno, y del director de la cinta, Fernando Trueba.

Muchas mujeres en una temporada que sigue a la anterior edición, que estuvo repleta de hombres. "Fue un error descomunal por parte mía. No es asumible que un programa como el nuestro tenga solo a una mujer por temporada" aunque ahora "no es que fuéramos a compensar nada porque el error ya estaba hecho", sino que "nos interesaron esas historias", ha explicado el periodista.

La tercera temporada de 'Lo de Évole', un programa producido por Producciones del Barrio, estará compuesta por diez programas y todavía faltan por anunciarse cuatro de los protagonistas.