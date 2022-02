"Baño de humildad" de Rigoberta Bandini durante un viaje en taxi

"Mejor baño de humildad imposible". Así se expresa la cantante barcelonesa Rigoberta Bandini en su cuenta oficial de Twitter después de lo que le ha ocurrido a bordo de un taxi. Y es que la artista, que ha echo correr ríos de tinta después de su actuación en el pasado Benidorm Fest, donde optaba a representar a España en Eurovisión, está en boca de todos y en todas las emisoras de radio... aunque a algunos no les guste.

Y es que Paula Ribó, verdadero nombre de la cantante, viajaba en un taxi cuando en la radio comenzó a sonar su tema 'Ay mamá', y ni corto ni perezoso el conductor cambió de emisora.

Oírte en un taxi y que el taxista la cambie jojojj mejor baño de humildad posible😂gracias universo — Rigoberta Bandini (@rigobandini) February 6, 2022

"Jo, jo, jo, mejor baño de humildad imposible", ha bromeado Bandini en Twitter, no sin antes dar las "gracias al universo" de una manera irónica.

El éxito de la canción, y a la par de su carrera artística, ha llevado a que las entradas del concierto que la cantante ofrecerá en marzo en el Auditorio de Zaragoza se hayan agotado. Bandini actuará el 19 de marzo en la sala Mozart, a partir de las 21.00. En el concierto, la cantante catalana interpretará temas tan conocidos como 'Too Many Drugs', 'In Spain We Call It Soledad' y 'Perra' que se han convertido en himnos de las nuevas generaciones, amén del consabido 'Ay mamá'.

Además de su faceta de cantante, Rigoberta Bandini también se quiere abrir paso en el mundo de la literatura, y debutará el próximo 7 de abril con el libro 'Vértigo'.

La editorial Aguilar, responsable de su lanzamiento, lo define como "un relato honesto y certero sobre la crisis de los treinta" y una "autoficción" en la que su autora describe de forma intimista qué se siente al decidir cambiar de vida.