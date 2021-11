Elena Valenciano: "No puede ser que los chavales a los 13 años ya sepan que pueden alquilar a una mujer"

Hace 25 años, Elena Valenciano participó en la creación de Fundación Mujeres, una de las principales organizaciones feministas españolas, a la que ahora vuelve como presidenta, elegida esta semana. Siempre dedicada a la política en las filas del PSOE ha ocupado distintos cargos dentro del partido y como diputada, tanto en el Congreso como en el Parlamento Europeo, considera que la lucha feminista debe abordar "elementos que no se han resuelto, como la autonomía de las mujeres, comenzando por el empleo y las mejoras profesionales, acabar con la violencia y discriminación, y tener una libertad sexual sin miedo".

A las socialistas las llaman "feminismo clásico", un adjetivo para diferenciarlas de las de Podemos.

Me reivindico en el feminismo clásico, porque para mí la discriminación radical es la de hombres y mujeres. Esa es contra la que yo he tenido que luchar. Nosotras comprendimos que el feminismo tenía que tener una agenda de mayorías, salir de los espacios reducidos y endogámicos para hacer una propuesta a toda la sociedad. Luego hay debates identitarios, que están ahora muy de moda. Exagerado, me parece reaccionario.

¿Estos debates reducen el espacio feminista?

Claro, ese feminismo posmoderno intenta cambiar la agenda feminista por una de identidades. No es incompatible, pero me interesa el conjunto de las mujeres, de la mayoría, y no me van a distraer del objetivo final. Nosotras nos hemos pasado toda la vida luchando contra el género como construcción cultural y social, contra los estereotipos de género, así que ahora ¿cómo voy a reclamar una identidad de género si estoy en contra?

¿Cuál es la prioridad?

Acabar con las barreras que hacen que las mujeres tengan un techo de cristal, que les impide la verdadera igualdad política, económica y social. Que la democracia llegue a las mujeres de verdad. Aumentar las cuotas de las mujeres en las instancias de la sociedad, y en posiciones más competitivas. Es terriblemente doloroso que asesinen mujeres. Pero las mujeres no somos solo víctimas. Padecemos una discriminación secular profunda pero también somos una fuerza de transformación impresionante e imprescindible para la sociedad, y las distintas peleas que damos en nuestro espacio privado son muy importantes.

Entonces, está de acuerdo con las cuotas de discriminación positiva que favorezcan a las mujeres.

Tienen sus detractores porque falta un poco de pedagogía. La máxima es que no se puede tratar a de manera igual a los que son desiguales. Es como en una carrera de relevos: cuando te toca la curva, sales un poquito antes. Y las mujeres tenemos una curva enorme que recorrer. Se puede hacer con consenso social o con la legislación para ir más rápido. Hay una desigualdad estructural, y si tardamos un poco menos en corregirla es más justo.

¿Hay un avance real en cuanto a igualdad o la irrupción de Vox es signo de retroceso?

Siempre que hay un avance importante de las mujeres hay una reacción del patriarcado. El hecho que tengamos una reacción organizada, tiene riesgos porque hay gente que compra sus argumentos, pero también golpea sobre la conciencia de la sociedad y hace que mucha gente se movilice. Unos avanzan, otros atacan. A pesar de las nuevas incorporaciones en los que atacan, creo que la batalla la estamos ganando. No hay más que ver las manifestaciones feministas. Hace quince años nos manifestábamos 500 y éramos las mismas siempre. Ahora se han incorporado una gran cantidad de tías jóvenes. Ellas ya no dan un paso atrás. Eso es lo más importante: hemos pasado el testigo a una nueva generación.

En la 'ley del sí es sí' se contempla la regulación de la prostitución. ¿Es un oficio que debe estar bajo un paraguas legal?

No, la prostitución es la expresión más evidente de la discriminación y desigualdad entre hombres y mujeres, y también de clases. La mayoría de las personas prostituidas son mujeres. Inmigrantes traficadas o de sectores sociales empobrecidos. La prostitución es un sistema de explotación de las mujeres más vulnerables en todos los países del mundo. También en los países que la han regulado. Además la cosificación de las mujeres da un mensaje contra el feminismo. No puede ser que los chavales a los 13 años ya sepan que sus compañeras de clases son iguales pero ellos pueden alquilar a una mujer. Estamos a favor de un camino de abolición de la prostitución.

¿Cómo se logra la abolición?

La prostitución sólo se combate con una legislación que penalice a los clientes, y hay que perseguir a los proxenetas y traficantes.

¿Qué sucede con las otras víctimas de la violencia machista, como los huérfanos y los niños que presencian el maltrato a sus madres?

Algunos son huérfanos totales, porque el padre mata a la madre y se suicida después, y otros niños pierden a su madre y tienen al padre en la cárcel. Hay que mejorar la atención de las víctimas y trabajar para los huérfanos y los que han vivido o viven la violencia. La vida de los niños y niñas que están sometidos a la violencia de género acaba marcada para siempre, y se debe trabajar en los entornos familiares y hacer pedagogía en los colegios.