Investigado en Zaragoza un menor por abusar sexualmente de una chica que estaba inconsciente

La Fiscalía de Menores de Zaragoza investiga a un chico de 17 años por abusar sexualmente de una joven de su misma edad cuando la víctima estaba inconsciente. El menor fue detenido por la Policía Nacional el pasado 24 de octubre.

Los hechos se produjeron en el parque de Las Delicias. Según pudo saber este diario, los dos jóvenes habían quedado a través de una aplicación de internet para verse el domingo por la tarde y pasar un rato juntos bebiendo. Al parecer, el consumo de alcohol fue tan alto que la chica perdió la consciencia, momento que presuntamente aprovechó el chico para agredirla sexualmente.

La Policía encontró a la menor inconsciente en el parque pasada la 1.30 de la noche gracias a que su madre había puesto esa misma noche una denuncia por desaparición. La mujer se había puesto en contacto con el 091 preocupada por que su hija no se hubiera presentado a las 22.30 en el punto donde habían acordado para recogerla y llevarla a casa, ya que viven en un pueblo de la periferia de la capital aragonesa.

Cuando los funcionarios hallaron a la joven, esta no se acordaba absolutamente de nada, ni sabía qué hora era ni qué le había pasado. Solo recordaba que había quedado con su madre para que la fuera a recoger, según explicaron fuentes cercanas al caso.

La chica fue trasladada a un centro sanitario para ser examinada y, junto a su progenitora, denunció los hechos. Mientras, los agentes buscaron y localizaron al joven, que fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Menores.

Las agresiones sexuales son muy frecuentes aunque pocas trascienden a los medios de comunicación por la decisión del Ministerio del Interior de no informar de estos casos, postura que no es exclusiva del ministerio actual sino que se mantiene desde hace ya muchos años y se hereda de legislatura en legislatura. No obstante, sus propias estadísticas reflejan que en el primer semestre de 2021 se han denunciado 200 delitos contra la indemnidad sexual en Zaragoza.