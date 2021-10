Escrivá protagoniza un 'tierra trágame' durante un discurso

José Luis Escrivá , ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se hace 'viral' tras ser protagonista de un 'tierra trágame' en la presentación del Mapa de Talento Sénior de la Fundación Mapfre del pasado 7 de octubre.

Escrivá, encargado de clausurar la jornada, se colocaba frente al atril para comenzar su discurso cuando una azafata del evento le acercó una botella de agua.

Al poco de comenzar con su conferencia decidió que era buen momento para beber un sorbo de agua y continuar con su discurso, lo que no podía imaginar es que iba a protagonizar uno de los momentos del día.

El ministro comenzó a echarse agua en lo que, a su juicio, era un vaso, sin darse cuenta de que se trataba de un recipiente del atril para colocar la botella. En cuanto se dió cuenta, no quiso disimularlo, si no que comenzó a reír a carcajadas añadiendo: "Ah, esto no es un vaso... Me parecía complejo".

Sin dejar de reírse de si mismo, trataba de guardar la botella en un lugar seguro: "Con mucho cuidado, a ver donde dejo esto", añadía.

También protagonizaba momentos de esta índole el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien ya tuvo cierta polémica, también, con un vaso.

En el año 2015, como recoge el diario 'El Plural', Rajoy respondía en Onda Cero a uno de los temas que entonces estaban en la parrilla de actualidad: ¿podía Cataluña permanecer en la Unión Europea si se declara independiente? A lo que el expresidente respondía:

"Lo que dicen los tratados es muy claro, lo entiende todo el mundo. Yo comprendo que quienes están en posiciones distintas a las mías tengan que utilizar este argumento, pero realmente un vaso es un vaso y un plato es un plato, y esto, créame, es decir, no se lo digo como político que defiende determinadas posiciones. Es que lo dicen los tratados europeos y es muy importante que todos respetemos la ley porque si no no hay manera de funcionar"

Esta sencilla explicación de los tratados europeos se unía a otras de las muchas frases y momentos que a dejado Rajoy como: "No he dormido nada, no me pregunten demasiado" o "Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quieren que sean los vecinos el alcalde". Por lo que no resulta extraño que, tras su mandato, las redes se llenaran de vídeos recopilando las mejores intervenciones del expresidente popular.