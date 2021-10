¿Por qué la colonia Nenuco y los productos de limpieza españoles se han convertido en un fenómeno en el Reino Unido?

Paella, sol, arena, sangría. Resulta que a los habituales ingredientes que no pueden faltar en la idea de paraíso mediterráneo que para muchos británicos es España se añade ahora... ¡la colonia Nenuco!

Eso es por lo menos lo que han constatado españoles inmigrantes en la isla, que han visto proliferar las tiendas y puestos de 'Spanish cleaning products', dedicados en exclusiva a vender marcas como Asevi, las Tres Brujas, Don Algodón, Lagarto o la propia Nenuco. ¿Pero cuál es la razón por la que cada vez más británicos se enamoran de las marcas estrella de la droguería ibérica más tradicional?

La fotógrafa Helena Álvarez Rodríguez, conocida en las redes sociales como La Exquis, emigró a Londres hace cinco años cuenta cómo "una amiga que reside en Canterbury hablaba de estos negocios y lo empezamos a comentar con otras que viven o han vivido en el Reino Unido", relata. "Empezamos a investigar y compartir datos y nos dimos cuenta de que es un fenómeno que se está dando con fuerza, sobre todo en el norte del país, y que tiene también mucha presencia en Instagram", añade. Helena trasladó el asunto a Twitter y a estas horas se haya hecho viral.

La fiebre por los productos de limpieza españoles la constata Eduardo Rodríguez Morais, un zaragozano que lleva once años viviendo en Warrington, muy cerca de Manchester: "Hace no más de tres semanas fuimos a Liverpool a dar una vuelta y de compras y nos quedamos alucinados al ver un puesto de 'Spanish Cleaning Products'. Estaba en la calle más comercial de Liverpool, por la que más gente pasa, con el McDonalds en la esquina y otro puesto de camisetas de fútbol enfrente". Padre de dos hijos, no pudo evitar pensar en cuando estos eran unos bebés "y nos mandábamos a Manchester la colonia Nenuco desde España". "Parecerá una tontería, pero la echábamos muchísimo de menos, para nosotros solo así nuestros hijos olían a bebé, aquí no hay nada que huela ni parecido. También nos enviamos galletas María", explica. Ahora le pasa parecido con, por ejemplo, el Moussel de Legrain o el Cristasol: "Aquí no hay y cuando limpiamos las ventanas no es lo mismo, no nos parecen que queden tan limpias y no es por otra cosa que por el olor".

Precisamente es ese "olor a limpio" el que Helena sitúa como una de las claves del fenómeno. "En España damos por sentados esos aromas, pero para un británico tienen mucho de exótico, sorprenden, es de esos olores que te dan subidón y dices: ''Ay, madre!", reflexiona Helena, que esta misma semana tratará el asunto en su podcast 'Conjunción Géminis Sagitario'.

Así, a pesar de que para los ingleses el 'olor a bebé' de la colonia Nenuco no tiene el componente sentimental o de constructo cultural que puede tener para un español, como en el caso de Eduardo, sí que les remite a un universo aspiracional que en su caso muy mayoritariamente identifican con sus experiencias vacacionales en las costas españolas.

Una cesta de regalo con productos de limpieza españoles. Instagram

Hay que señalar que esta fiebre se circunscribe sobre todo al norte del país, a localidades como Manchester o Liverpool, y que se da eminentemente en los barrios, en forma de pequeños comercios o de puestos callejero o en marcadillos. Matiza Helena que aunque no es un fenómeno relacionado con el lujo, sí con la idea de sofisticación. Hasta el punto de que estos productos se llegan a presentar en cestas de regalo, con lazos y celofanes que contienen jabón Lagarto, desinfectantes de Asevi, pastillas de Calgón o limpiacristales de Las Tres Brujas. Y, ojo, al triple del precio de productos similares ingleses o de la propia marca en España. Por ejemplo, un frasco de 600 ml de Nenuco cuesta en España 2,65 euros. En una web británica especializada, se vende por 5,50 libras (6,53 euros). En esta misma web, figura entre lo más vendido el friegasuelos Asevi, la colonia Nenuco y el limpiacristales Las Tres Brujas, que está directamente agotado.

Aquí en nuestro barrio, más que humilde, en Liverpool, hay un local entero dedicado a la venta de Spanish Cleaning Products, y su propia furgoneta con la misma leyenda. Mi mujer es aragonesa y se muere de risa cuando pasamos. Hay escasez de gasolina pero nos sobra Nenuco. — Merseyzig (@merseyzig) October 25, 2021

Hay un gran componente psicológico y sociológico detrás de este creciente amor por limpiar a la española, algo a lo que no son ajenos los responsables de estos negocios especializados, que llegan a contratar a rostros ligados a 'realities' tipo 'Love Island' para promocionar estos productos.

"También hay mucho movimiento al respecto en Tik Tok", explica Helena, con los llamados vídeos 'Clean Tok', en los que se dan consejos de limpieza, muchas veces por parte de limpiadores profesionales. En este sentido, La Exquis recalca que el de los 'Spanish Cleaning Products' en absoluto está relacionado con este sector. Ni tampoco está dirigido a emigrantes que echan de menos estos productos. Más bien lo compara con experiencias como las de Avon o Tupperware, "es para gente que quiere sentirse mejor mirando su casa y decirse: '¡Mira qué limpia está y qué bien huele!'.