La reina Letizia luce un elogiado vestido de sello aragonés en los premios Princesa de Asturias

Si ya es habitual que doña Letizia sorprenda por su elegancia en el vestir, y en especial en la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias, esta vez ha habido quorum al destacar la sencillez y buen gusto del diseño elegido, que además tiene sello aragonés. Así, la Reina ha optado esta vez por un vestido negro de The 2nd Skin Co, la firma del aragonés Antonio Burillo y el cordobés Juan Carlos Fernández.

Se trata de un look que destaca por su sencillez en la parte superior, sin mangas y de corte minimalista, que contrasta con por la falda midi de marcado volumen y casi hasta los tobillos, adornada con unos lazos en su parte delantera. Como complemento, lucía un precioso brazalete de diamantes en la muñeca.

La reina Letizia llevaba en Oviedo un precioso vestido del aragonés Antonio Burillo Efe / Ballesteros

No es la primera vez que la esposa de Felipe VI recurre a la aguja de este modisto aragonés: ya lució un modelo de The 2nd Skin Co. durante el concierto celebrado en Oviedo previo a la entrega de los Premios Princesa de Asturias en el año 2019. Se trataba de un modelo adornado con plumas de avestruz, en tono rosa nude y que lleva como adorno una larga cinta de 'gros grain' a modo de cinturón con hebilla-joya. Una prenda que volvió a lucir durante la histórica visita de los Reyes al Principado de Andorra, en marzo de este año. Entonces lo combinó con un pantalón negro ajustado y unos salones negros.

La prenda pertenece a la colección 'Lucky 27' que se presentó en enero de 2019 en el marco de la Madrid Fashion Week, en la que The 2nd Skin Co es habitual. Entonces, Burillo y su socio en la marca explicaron que iba dirigida "a una mujer sexy y atrevida, pero buscamos también la complicidad y los gustos de una mujer romántica".