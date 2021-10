Whatsapp, Facebook e Instagram se caen... y Twitter se llena de memes

Hacia las 17.40, hora peninsular, de este lunes se han comenzado a detectar los primeros fallos en los servicios de Facebook, Instagram y WhatsApp en varios países, entre ellos, España. Poco después se confirmaba a través de Twitter la caída generalizada de las redes sociales pertenecientes a la compañía de Mark Zuckerberg.

Así, Whatsapp no permite enviar ni recibir mensajes, mientras que Instagram no permite actualizar el muro de publicaciones o la barra de stories y Facebook no permite acceder a la red social.

NOTICIAS RELACIONADAS Whatsapp, Facebook e Instagram sufren caídas y fallos de conexión en todo el mundo

Decenas de miles de internautas en España, Estados Unidos, México, Francia Rumanía, Noruega, Georgia, Grecia y otros países han reportado errores de acceso a los servicios de las aplicaciones, lo que está complicando la actividad esta tarde.

Con millones de usuarios en todo el mundo, el tema se ha convertido enseguida en 'trending topic' ('Whatsapp' ha acumulado más de medio millón de menciones en menos de una hora). Lo que tampoco ha tardado en aparecer han sido los chistes que acostumbran a inundar la red social en situaciones como esta.

Mientras los usuarios de Telegram han aprovechado la situación para reivindicar esta aplicación de mensajería, que ha seguido funcionando sin ningún problema a lo largo de la tarde; otros han hecho bromas con Bizum; y no han faltado agradecimientos a la existencia de la red social del pájaro azul ('Gracias Twitter' también ha sido 'trending topic').

A continuación recopilamos algunos de los memes más divertidos e ingeniosos vistos en la red social.

Imagenes de Mark Zuckerberg arreglando WhatsApp en estos momentos: pic.twitter.com/SD5wSvZNXV — Daniela (@Daniela56315729) October 4, 2021

Yo llegando a twitter para ver si soy el único al que no le funciona Whatsapp , Instagram y Facebook #WhatsApp pic.twitter.com/DVRm3upJoz — Angel Garita (@angelmarvelca) October 4, 2021

WhatsApp se ha caído pueden hablarme por Bizum pic.twitter.com/ISi4YDnH88 — Spooky Danié 🎃👻 (@Siilesito) October 4, 2021

Gracias twitter. Siempre confiable ante la caída de WhatsApp. pic.twitter.com/k0M4SBGwOa — Jorge Alberto RA (@Jorge_Reyes_) March 19, 2021

Los usuarios que ya estaban en Telegram viendo los problemas de WhatsApp: pic.twitter.com/EqTiNAQTvx — Albert Lopez (@albertlopez7_) March 19, 2021

Whatsapp se cae

Los de Telegram: pic.twitter.com/5zZ2PKt55K — gaavyz 🤍❃ (@gaavyz) March 19, 2021

Se cayó WhatsApp, es hora de liberar a la bestia... pic.twitter.com/yXzL5nzqbc — Retro 80s y 90s (@80s_y_90s) October 4, 2021