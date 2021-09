Ortega Cano pedirá al juez que estudie los escritos de Rocío Jurado antes de emitir la docuserie

El torero José Ortega Cano estuvo hasta este jueves en Zaragoza para tratar junto a su abogado aragonés Enrique Trebolle su actuación ante la docuserie que Telecinco ha anunciado y que está basada en unos documentos escritos por Rocío Jurado que han sido rescatados por la hija de la tonadillera, Rocío Carrasco.

El abogado de Ortega Cano pedirá al juez que estudie los escritos que Rocío Carrasco dice tener de su madre y que supuestamente quiere hacer público en esta docuserie. El prestigioso abogado zaragozano y amigo del torero, Enrique Trebolle, explicó ayer que tiene prácticamente terminado un estudio con los argumentos jurídicos que presentará ante el magistrado para defender los intereses de Ortega Cano.

Su intención es pedir al juez, como medida cautelar, que estudie esas notas, escritos o diario que la cantante escribió y que ahora su hija quiere utilizar en televisión. "La cuestión es dilucidar si esos documentos, una vez que el juez los estudie, pertenecen al ámbito privado que Rocío Jurado no quiso hacer público ni quiso que se transgrediera", señaló el penalista.

La docuserie, que se halla en fase de grabación aunque ya hay algunos capítulos muy adelantados, no tiene todavía fecha de emisión. Sin embargo, la propia Rocío Carrasco ya ha revelado que uno de los capítulos está dedicado a José Ortega Cano. Cabe recordar que en sus recientes intervenciones, Carrasco ha dedicado palabras poco amistosas al torero. "No es que no le tenga afecto, es que no quiero que pertenezca a mi vida", manifestó hace unos días en una entrevista en ‘Sálvame’. También incidió en el hecho de que la boda entre su madre y el torero "no fue una decisión acertada". Ante esta situación Ortega Cano ha decidido poner en manos de Enrique Trebolle la defensa de su honor.

Cabe recordar que Trebolle ha defendido al cartagenero en los asuntos penales que el diestro se ha visto envuelto, siendo el más destacado el accidente de tráfico ocurrido en Sevilla en 2011 y que costó la vida al conductor del vehículo contra el que chocó el torero cuando conducía bajo los efectos del alcohol. Fue condenado a dos años y medio por un delito de homicidio imprudente. Los vínculos entre Ortega y Trebolle se reforzaron durante los trece meses y medio que el primero pasó en la cárcel de Zuera. El torero eligió la prisión zaragozana para estar cerca de su abogado.