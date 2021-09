Toñi Moreno: "Hay que buscar nuevas fórmulas para entretener"

Tras un verano exitoso en las tardes del fin de semana en Telecinco, Toñi Moreno (El Prat de Llobregat, 1973) devuelve el testigo de 'Viva la Vida' a Emma García. La presentadora se despide "feliz", pero "con proyectos en la cabeza". Con ella al frente, 'Viva la vida' promedió casi 1,3 millones de espectadores y un 14,7% de cuota de pantalla.

¿Cómo ha ido el verano?

He sido superfeliz, porque, de verdad he tenido un verano de no parar de trabajar. Lo hablaba el otro día con el director, este año se han alineado los planetas, me lo he pasado muy bien y los datos han sido buenísimos. Le puse un mensaje a Emma García y le dije "no te preocupes, no te he hundido el barco" (risas). Me voy satisfecha y contenta, pero me ha costado irme.

¿Y ahora qué tiene entre manos?

Ahora a seguir currando, proponiendo y llamando a puertas. De manera inminente no tengo nada, hay muchos proyectos en la cabeza y sobre la mesa, pero no puedo contar nada.

Entonces, lo que toca son unas merecidas vacaciones.

Pero que sean breves, porque los que somos autónomos la palabra vacaciones la erradicamos del vocabulario. Eso sí, me escapé cinco días a Ibiza con la niña, porque me hacía mucha ilusión que cogiera un avión y tuve esa breve oportunidad.

Este verano, también ha tenido la oportunidad de llevar 'Viva el Verano' al 'prime time', breve pero interesante experiencia, ¿no?

-No siento más presión cuando estoy en 'prime time' que por la tarde o por la mañana. Para mí es lo mismo. Hago las cosas con la misma pasión y la misma entrega, era un programa especial de 'Viva la Vida' en el que puse toda la intención y pasión, pero no sentí más presión. Era la misma que en el programa de tarde.

¿Y si Telecinco le ofrece hacer el Deluxe cuando no esté Jorge Javier?

-(Risas). Esto es un equipo de fútbol y cuando el entrenador decide que juegue, yo juego y en la posición que considere. Si decide que esté en el banquillo, pues entreno para volver a salir. No queda otra.

Aunque no tenga proyectos, ¿sigue ligada a Mediaset?

Sí. Es mi casa, me he sentido muy querida desde que llegué a Mediaset. A mí la gran oportunidad de mi vida me la dio Paolo Vasile y a mí eso no se me va a olvidar en la vida. Para lo que me necesite Vasile, ahí me va a tener siempre.

La audiencia le ha acompañado, pero, por ejemplo, 'Sálvame' está sufriendo. ¿Está el 'corazón' en horas bajas?

Creo que no, el telespectador demanda que le entretengamos y tenemos la obligación de trabajar para que sea así. No creo que esté en horas bajas, hay que buscar fórmulas para seguir entreteniendo.

Quizá la audiencia esté cansada del grito y de la gresca.

No lo sé. Somos muchas veces los propios periodistas que somos tremendos y nos agarramos a un titular. Si me preguntas que si la gente se ha cansado de 'Sálvame', la respuesta es no. Está muy vivo y hay unos profesionales maravillosos que tienen mucho mérito por todo lo que han hecho durante todos estos años. No hay crisis.

Aunque usted también ha tenido sus más y sus menos este verano, uno de ellos con el colaborador José Antonio Avilés ¿es el díscolo de 'Viva la Vida'?

Si está ahí es porque consigue exclusivas y trabaja, pero tiene, como todos, sus cositas. Es un buen tipo, que demanda que se le quiera y por eso se equivoca muchas veces al elegir los novios y por eso tiene algún que otro fracaso, pero que se ha ganado su lugar en 'Viva la Vida'.

El otro caballo de batalla ha sido con Ortega Cano. La entrevista en la que dijo haber estado muy enamorado de Rocío Jurado enfadó luego a su esposa, Ana María Aldón y el torero hizo una llamada muy dura en directo. ¿Cómo lo vivió?

Ortega Cano vio en la televisión a Ana en ese momento, se enfadó y se calentó. Pero, siempre le agradeceré esa entrevista porque fue muy generoso.

¿Cuál ha sido su mejor entrevista?

-Salí muy satisfecha de la de Ortega Cano. También me acuerdo una con Almudena Cid, que fue maravillosa, sentada en el suelo, porque ahí se sentía más cómoda. El género de la entrevista hay que recuperarlo y darle su sitio, es el género más bonito. Llevarte al personaje para que te cuente lo que no ha contado a nadie.

¿Baraja un programa de entrevistas?

Me encantaría y creo que ahora tendría mucho sentido.