Novena detención por la agresión de Amorebieta

La Policía Municipal de Baracaldo ha detenido esta madrugada a un varón por su presunta implicación en la brutal agresión de Amorebieta del pasado domingo. Las ocho anteriores se habían producido entre el miércoles y el jueves y se preveían más ya que la Ertzaintza había cuantificado una veintena de agresores. Este último arresto tiene lugar en la localidad donde reside la mayor parte de los miembros de 'Los Hermanos Koala', la banda que habría protagonizado la paliza. Fuentes de la guardia urbana baracaldesa han confirmado que el sospechoso ya ha sido puesto a disposición de la Ertzaintza. Mientras el agredido, Alexandru Andrei Ionita, Álex, de 23 años y vecino de Lemoa, sigue en estado muy grave en el hospital de Cruces.

De los ocho arrestados anteriormente, cinco eran menores de edad y tres, adultos. De estos últimos, dos ingresaron este viernes en prisión sin fianza tras no haber querido declarar ante el juez. Así lo decidió el juzgado de Durango, encargado del caso, tras pasar los detenidos a disposición judicial una vez finalizados los trámites policiales. El tercero mayor de edad, de 38 años, sí declaró y fue puesto en libertad con obligación de personarse ante el juez una vez al mes. En cuanto a los cinco menores de edad, cuatro han ingresado en diferentes centros y uno ha quedado en libertad vigilada porque las pruebas de su participación en la agresión no son contundentes y su entornos psicosocial no aconsejaba el internamiento.

La Ertzaintza y los cuerpos locales conocían desde hace mucho tiempo a 'Los Hermanos Koala'. Es el grupo juvenil y violento del que forman parte los ocho detenidos por la paliza brutal que el domingo dejó en estado crítico a Alexandru Andrei. Ocurrió en Amorebieta y en la agresión participó una veintena de personas, según la investigación de la Ertzaintza. Por eso el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, no descartó más detenciones.

Erkoreka apuntó durante una rueda de prensa previa que los detenidos ya tenían antecedentes policiales por organización violenta y agresiones.