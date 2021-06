La cantante Françoise Hardy, aquejada de un cáncer terminal, pide la eutanasia

Aquejada de un cáncer terminal, la cantante francesa Françoise Hardy ha reivindicado su derecho a morir dignamente y reclama ayuda para que se le aplique la eutanasia. Meses después de anunciar su retirada de los escenarios y los estudios de grabación debido a las terribles secuelas del cáncer que se le diagnosticó en 2018, la también modelo y actriz, musa de la Francia de los sesenta, quiere que la ayuden a morir como ella ayudó a su madre.

Con 77 años, la intérprete de 'Tous les garçons et les filles' detalla en una entrevista con la revista 'Femme Actuelle' el sufrimiento que padece y su demanda de ayuda "cuando no pueda soportarlo más". Lo hace tras medio centenar de sesiones de radioterapia y de sufrir "graves problemas respiratorios, crisis de asfixia y hemorragias nasales interminables". Con dolores que la morfina ya no calma, Hardy no puede hablar, no produce saliva y apenas puede tragar.

La cantante dio las razones de su demanda por correo electrónico y fue categórica: "Mi sufrimiento físico ya ha sido tan terrible que tengo miedo de que la muerte me obligue a pasar por un sufrimiento aún mayor". Reclama Hardy para sí lo que ella hizo por su madre, aquejada de una enfermedad degenerativa, y a quien ayudó a que se le practicara la eutanasia.

Hardy, que ha solicitado la legalización de la eutanasia en Francia, es consciente de que, debido a su notoriedad, ningún médico querrá arriesgarse a llevar a cabo una práctica ilegal con ella. "No lo pido para que los médicos accedan a cada demanda que se produzca, sino para acortar el sufrimiento innecesario de una enfermedad incurable desde el momento en que se vuelve insoportable. Cuando mi sufrimiento sea todavía más insoportable, lamentablemente no tendré el alivio de saber que me puedo aplicar la eutanasia. Francia es inhumana en ese aspecto", denuncia.