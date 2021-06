El gesto de Cristiano Ronaldo le hace perder a Coca-Cola casi 4.000 millones

Cristiano Ronaldo dio este pasado lunes una rueda de prensa en Budapest antes de su primera intervención en la Eurocopa. Nada más llegar a la sala donde le esperaban los medios de comunicación, el futbolista reparó en unas botellas de Coca-Cola que se encontraban sobre la mesa a modo de publicidad. Acto seguido, retiró las bebidas con gesto de rechazo y gritó "¡agua!". El suceso, muy comentado en las redes sociales, habría quedado en una anécdota de no ser porque su gesto ha provocado que la compañía de refrescos pierda casi 4.000 millones de valor en Bolsa, concretamente 3.967 millones de dólares (3.272 millones de euros).

Coca Cola no. Agua si. Grande Cristiano Ronaldo. Estos son los mensajes que los jóvenes y no tan jóvenes necesitamos. pic.twitter.com/N5lrjvqoWp — Dr. Isaac Chávez Díaz (@DrChavezDiaz) June 14, 2021

El gesto de Ronaldo casi coincidió con la apertura de la sesión en Wall Street, donde cotiza la compañía, que ya inició la jornada del lunes con pérdidas, por lo que, además de la intervención del futbolista, en la caída en Bolsa pudieron interferir otros factores. El Dow Jones cerró la sesión con pérdidas del 0,25%.

Fuera mayor o menor, es evidente que el gesto del deportista tuvo un serio impacto en las pérdidas de Coca-Cola, ya que pasó de tener un valor similar al del cierre del viernes, de 56,16 dólares por acción, a desplomarse hasta los 55,24, perdiendo un 1,6%. Al acabar la jornada, la compañía remontó hasta los 55,55 dólares, pero este martes volvió a caer hasta los 55,35. Todos estos datos, que pueden parecer insignificantes, provocaron que Coca-Cola pasara de tener un valor bursátil de 242.144 millones de dólares el viernes a 238.651 millones el martes, es decir, casi 4.000 millones de dólares menos.

No es la primera vez que Cristiano Ronaldo hace un comentario similar. Hace tiempo, en una entrevista, ya afirmó que no le gustaba que su hijo consumiera este tipo de bebidas: “Soy duro con mi hijo. En ocasiones bebe Coca-Cola y Fanta, y come patatas fritas. Él sabe que no me gusta”.