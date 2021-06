Cristiano Ronaldo desprecia a Coca-Cola, patrocinador de la Eurocopa, y retira el refresco para recomendar: "¡Agua!"

Cristiano Ronaldo es el astro indiscutible de la selección de Portugal que debuta este miércoles en la Eurocopa. El delantero luso cuida mucho su nutrición para poder mantener un físico que le permita rendir al máximo en el campo y por eso, en muchas ocasiones, se ha mostrado contrario a la comida poco saludable, que incluye alimentos ultraprocesados o refrescos azucarados, como la Coca-Cola, que patrocina la Eurocopa 2020.

En la última rueda de prensa, su marcada preocupación por la nutrición le ha llevado ha protagonizar un gesto más que polémico: al sentarse en la mesa de la rueda de prensa, el delantero escondió dos botellas del refresco patrocinador del evento y levantó simbólicamente la botella de agua, incidiendo con este gesto y la palabra: "¡Agua!" en la necesidad de beber agua y dejar de lado los refrescos.

Tanto Cristiano Ronaldo como su pareja han explicado en varias ocasiones que están contra de este tipo de bebidas poco saludables así como de los los alimentos procesados. El astro, ha comentado en alguna ocasión, hablando de su hijo Cristiano Júnior. "Soy duro con mi hijo. En ocasiones bebe Coca-Cola y Fanta, y come patatas fritas y él sabe que no me gusta", aseguró en una entrevista meses atrás.

Por eso, la estrella del fútbol portugués ha llegado a desautorizar a la mismísima Coca-Cola en esta rueda de prensa que se ha hecho viral y que podría llevar a la Eurocopa o la UEFA a tomar alguna decisión al respecto ya que Cristiano Ronaldo, no ha dudado en darle un "zasca" a la marca patrocinadora.

No es la primera vez que Cristiano Ronaldo muestra públicamente su rechazo a la marca de refrescos, ya en 2017, el futbolista tuvo que declarar ante la justicia española por haber cometido fraude fiscal. A pesar de ser un momento tenso, Ronaldo explicó tras rechazar una botella de Coca-Cola que le ofrecían, que él "no bebía eso".

Con esta nueva acción Cristiano Ronaldo se ha convertido en tendencia en las redes sociales, en las que se han hecho comentarios de todo tipo, desde aquellos que apoyan la actitud de Cristiano Ronaldo hasta los que critican su doble rasero, ya que patrocina productos que muchos no consideran saludables.