El consumo de bebidas energéticas entre los adolescentes y sus efectos

"¿Quién consume bebidas energéticas?". Esa pregunta se lanza en el aula de un instituto aragonés. La respuesta es un tanto radical: mientras en unos casos el consumo es habitual, otros ni la prueban. Algunos dicen que es para aguantar en los exámenes y otros como algo social. En lo que todos coinciden es en que es más frecuente que las beban chavales de la ESO que de bachiller.

Siete de cada diez latas de bebidas energéticas que se compran en España, las toman menores de edad, eso se desprende de un informe de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), el 16% de los niños son de 3 a 10 años. Según los últimos datos que se registran en Aragón, de 2018, el consumo de este tipo de bebidas se sitúa en el 38,25%. En la Comunidad, el consumo es más habitual entre los chicos (48,3%). Así, Alberto Garzón, ministro de Consumo, plateó la regulación específica para este tipo de bebidas. ¿El motivo? La cafeína y los azúcares que contienen, coinciden los expertos.

Más información Garzón apuesta por regular las bebidas energéticas ante el elevado consumo que comienza a los tres años

"Las bebidas energéticas tienen mucha cafeína, tanto para un adulto como para un niño, para que se tomen a la ligera. Y la cafeína tiene unas propiedades que no son positivas, es estimulante", explica Miguel Calvo, catedrático de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y doctor en Ciencias Químicas de la Universidad de Zaragoza. "Puede generar taquicardias y ansiedad, entre otros", enumera Alejandro Gómez, profesor de nutrición y actividad física en el grado de Ciencias del Deporte de la misma institución universitaria. Además, según el informe mencionado, también provoca una reducción de horas de sueño, insomnio o problemas cardiovasculares, como arritmias, hematológicos, neurológicos o psicocomportamentales.

La proporción por kilo de peso es otro problema. "Por hacer una comparativa. Una taza café, dependiendo del tipo de grano, puede tener entre 50 y 100 mg de cafeína. Mientras que una bebida energética de 500ml puede llegar a ser como dos tazas. Cuando se suplementa con cafeína a un deportista se hace por kilo de peso. A un deportista que pese que unos 50 kilos se le darían unos 150 mg de cafeína o, lo que sería lo mismo, una bebida de 500ml. Entonces, si en lugar de ser un deportista de élite es un niño de 10 años que no llega a 50 kilos, el efecto puede ser mayor", comenta Gómez. "Nutricionalmente no son recomendadas para nadie -incide Calvo-, aunque no son ninguna monstruosidad".

Los azúcares que contienen también está en el foco: "Con una lata se consume más de la proporción de azúcar que se debería de consumir en un solo día". Esto se traduce en unos niveles altos de obesidad infantil. “Todo está relacionado –apunta Gómez-. Hay estudios que han demostrado que un niño o un adolescente obeso es probable que acabe siendo un adulto obeso, con las enfermedades que eso conlleva”.

Los expertos sobre la mesa ponen la pregunta de si tiene sentido que un niño pueda comprar esa bebida. Desde los colegios indican que "son de fácil acceso, se pueden comprar en supermercados o tiendas de chucherías" y, además, las latas son de gran formato, rozando el medio litro. Calvo también sitúa que el márquetin de estas empresas en uno de sus éxitos.

Un dato más preocupante, según orientadores y psicólogos de centros educativos, es la mezcla de estas sustancias con alcohol. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, también desveló que el 16% de los adolescentes y jóvenes las beben juntas. En el último sondeo, en Aragón el 17,6% había mezclado ambas sustancias en los últimos 30 días, un porcentaje que no variaba mucho del valor del resto del país (16,0%). Del mismo modo, eran los estudiantes con la mayoría de edad recién estrenada aquellos que eran más proclives a la combinación.