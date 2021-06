Una joven sortea "su primer Luisvui" tras recibirlo de regalo por hacer la Evau

Si el vídeo en el que una madre le promete a su hija un regalo sorpresa por hacer el examen de Selectividad ya fue viral, el siguiente, en el que la misma madre revela que la joven ha decidido sortearlo, ya puede ser el acabose. Porque el regalo en cuestión es un bolso de Louis Vuitton, que la chica recibió emocionadísima al ser su "primer Luisvui".

Después de alcanzar más de un millón de visitas en Tiktok, Mery, la afortunada y efímera dueña del bolso, ha tomado la decisión de sortearlo entre los seguidores de su madre en la conocida red social.

Así lo ha anunciado ella misma a través de su propia cuenta. El sorteo comenzará este sábado en su Instagram.

"María ha decidido que ya no lo quiere, y no lo quiere no porque no le guste, sino porque como es una niña tan buena y tan honrada, ha decidido sortearlo entre vosotros", reveló Nuria Pajares, la madre.

El motivo de este regalo que ha querido hacer es debido a los "haters" y al apoyo de sus seguidores. Después de reflexionarlo, le dijo a su madre: "Mamá, soy tan espléndida, que lo voy a sortear".