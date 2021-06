¿Que hace un aragonés en 'Pose', una de las series del momento?

Pasada la sorpresa inicial, Arturo Elena se explica perfectamente por qué el canal de televisión FX se puso en contacto con él para que sus ilustraciones protagonizaran la campaña publicitaria de la tercera temporada de 'Pose', una de sus series más exitosas. La producción de Ryan Murphy, que cuenta sus creaciones por éxitos (ahora mismo triunfa en Netflix con 'Halston'), tiene mucho que ver con la moda, el campo de acción donde el dibujante turolense lleva años como referencia nacional e internacional.

'Pose' se centra en las vivencias de un grupo de personajes desarraigados a los que acoge la escena del 'voguing' del Nueva York de los 80, un mundo de salas nocturnas donde se celebraban concursos de baile, con disfraces tan originales como excesivos y que años después Madonna lanzaría a la fama global de la mano de su tema 'Vogue'. De paso, la producción reflexiona sobre la atmósfera social que rodeaba al colectivo LGTBI en aquellos años en los que, a la par que empezaba a atisbarse cierta apertura, la homofobia seguía siendo la tónica general y, para más inri, el sida golpeaba con fuerza.

Ilustraciones de Arturo Elena para la serie 'Pose'. Arturo Elena

Pese a estar acostumbrado a trabajar para medios internacionales, el trabajo para FX sitúa a Arturo Elena un paso más allá y en un momento, además, que se presentaba delicado debido al revolcón que la pandemia le ha dado al mundo de la moda. "Me contactaron el pasado febrero y, no te voy a engañar, estaba prácticamente mano sobre mano. Tenía mucho trabajo, pero de toda mi cartera de clientes, el confinamiento solo me dejó el encargo de uno", cuenta. De cero a cien, Elena tuvo que ponerse a dibujar sin descanso. Se le encargaron unos bocetos, en los que trabajó con libertad total, salvo en un aspecto: cada uno de los cuatro protagonistas debía estar identificado con un color. Así, en Blanca (interpretada por MJ Rodriguez) dominan los blancos y plateados; Angel (Indya Moore) se presenta en tonos fucsia; Pray Tell (Billy Porter), en tonos ocres y dorados, y Elektra (Dominique Jackson), el personaje favorito de Arturo Elena, en azules.

Fue precisamente esta la elegida por el ilustrador para mandar la primera prueba de sus creaciones. Enseguida se le dio el trabajo. A partir de ese momento se inició una carrera contrarreloj, en la que el ilustrador trabajó prácticamente sin descanso y que ha terminado hace apenas una semana, en coincidencia con el último episodio de la serie.

"Les pedí tiempo, porque mi trabajo es manual, lo hago todo a rotulador", puntualiza. Por suerte, contó con algunas semanas extra porque la pandemia dio un respiro y los protagonistas pudieron hacerse unas fotos (la distancia social lo impedía hasta ese momento) para el arranque de la nueva temporada.

El trabajo del aragonés se ha publicado sobre todo a nivel digital, en la web de la cadena y en las redes sociales tanto de FX como de la propia serie. Hasta la actriz Dominique Jackson ha compartido los espectaculares dibujos de Elena.

'Pose' emitió su capítulo final el pasado 6 de junio en Estados Unidos. En España, las dos primeras temporadas de la serie están disponibles en Netflix y está previsto que en breve se estrene la tercera y definitiva en esta misma plataforma.