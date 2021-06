Víctor Manuel: "Podemos es más antiguo que cagar en el campo"

A Víctor Manuel la pandemia le ha dejado "desenchufado y estresado de aburrimiento". Ahora se entretiene "con el vuelo de una mosca" y cocinando arroz de monte para Ana Belén, que luego no cena. Pero a sus 73 años, el asturiano está a punto de levantar el vuelo con con una gira, 'Volver para cantarlo', y con la reedición de sus éxitos de los 70.

Los 70 fueron años muy convulsos.

Para mí, desde luego. Tuve mucho éxito al comienzo y luego innumerables fracasos, porque me fui embozando en cosas sin viabilidad comercial y en conflictos políticos graves.

¿Le recuerda esta época a aquello?

Quizás, pero ahora todo es más de pose, de Twitter, de recalentar el ambiente muy artificialmente, porque después sales a la calle y la gente no parece estar tan cabreada como lo está la clase política. Ahora los políticos son más 'light'.

Pero se dan mucha leña.

Sí, pero de cara a la galería. Yo hace mucho que no me lo creo. Sobre todo cuando después los ves compadrear. La política tiene menos prestigio y la gente vota con la nariz tapada. Yo llevo votando así desde el 78, je, je... Un día se lo dije a uno de Podemos. ¿Pero qué estáis diciendo de la generación del 78? Yo votaba entonces con la nariz tapada como te voto a ti ahora con la nariz tapada.

¿Vuelve a los escenarios porque se lo pide el cuerpo o el bolsillo?

El cuerpo. Quisiera llegar a los 94 años de Aznavour con ese nervio y ese afán de plantarte en un escenario.

¿Ya está inmunizado?

Sí, con las dos de Pfizer. Estaba contando los días, ha sido una liberación. Me he sentido muy acogotado. Me gusta viajar y esa falta de libertad la he notado mucho. Supongo que otra gente echa de menos las cañas o yo qué sé.

¿Está pensando en Ayuso?

Ella lo dejó muy claro, dijo que cómo no iba a sacrificar un 1% de muertos por la economía. Nadie le dio importancia a esa barbaridad y de ahí ha tirando millas. Yo no no soy de cañas ni de bares. Y he recuperado una canción que hacía 40 años que no cantaba: 'De una sola manera se pronuncia tu nombre'. Habla de lo que yo entiendo por libertad. Porque la libertad en abstracto es una gilipollez. Y sientes que de repente te roban esa palabra.

¿Con los años va perdiendo rebeldía?

Me dosifico mejor, pero los calentones me siguen llegando igual. Todos los días, cuando abres el periódico, encuentras un motivo de espanto.

¿La carta de Vox contra el comunismo?

Huele todo a naftalina. Cuando se refieren a la dictadura venezolana o al bolchevismo, yo creo que no saben de qué hablan.

"Gestos inútiles"

¿Podemos no le parece antiguo?

Podemos es más antiguo que cagar en el campo. Se mueren antes de nacer, y eso es lo malo porque yo sí creo que es un instrumento necesario para equilibrar a la izquierda. Pero se ha ido toda la fuerza en gestos inútiles. Muchas veces cuando Pablo Iglesias hablaba se iba todo a la mierda. Está infinitamente mejor fuera del Gobierno.

¿Los indultos también le indignan?

No, al contrario. Tengo ganas de que me expliquen las otras posibilidades los que están en contra de ellos.

Felipe González, por ejemplo.

Sí, cuando dejan el poder se vuelven muy listos todos y muy imaginativos. Critican los indultos pero nadie dice cómo salir de ese cepo. No hay nada más lejano a mi manera de entender la vida y la política que los independentistas catalanes. Pero hay que tratar de solucionar las cosas.

En 1999 me dijo que lo del bable era un problema inventado. Luego en 2008 pidió la oficialidad. ¿En qué quedamos?

Me sumé a esa petición porque me parece que tiene que haber una salida para una demanda que hace una serie de gente. No se puede estar veinte años así, dando largas. Pero sigo pensando que es un problema inventado y que nunca ha habido una auténtica demanda social para que el bable fuese oficial en las escuelas y cooficial en la administración.

Uno de sus conciertos incluye una experiencia gastronómica. Luego no se queje si le consideran de la 'izquierda caviar'.

(Ríe) No, la receta que daba en ese concierto era la de patatas a la importancia. Y no puede haber una comida más pobre.