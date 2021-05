Pilar Rubio: "No creo que tenga un único estilo, eso sería encasillarme"

Para Pilar Rubio la moda es una antigua compañera de viaje, con la que recorre su día a día a través de trabajos que van desde modelo a diseñadora, como es el caso de su segunda colección cápsula de trajes de baño al frente de Selmark.

Esta nueva colección se inspira en algunas mujeres icónicas en la que Rubio plasma su esencia y sello distintivo, el de ser fiel a sí misma y no encasillarse “en un único estilo”.

“Cuando me visto y cuando diseño no tengo en mente un referente concreto, en ocasiones es más bien una época, los años ochenta y su estética rockera”, ha dicho a Efe en una entrevista la presentadora sobre su sello personal, por medio del que además de ser un referente de estilo, se convierte también en diseñadora al frente de diferentes proyectos, como es el caso de su nueva colección cápsula para la firma gallega Selmark.

La presentadora tiene claro que tanto para diseñar prendas como para elegir sus estilismos su clave reside en la versatilidad. “No creo que tenga un único estilo, eso sería encasillarme, cada día me visto como me siento en el momento, y es algo que varía mucho”, asevera, reconociendo que, si tuviera que abogar por una prenda incondicional en su vestidor independientemente de las tendencias, se decantaría “por una americana”.

Prueba de la diversidad tanto en sus propios estilismos como en su forma de crear prendas son sus nuevos diseños de baño, cinco piezas muy diferentes entre sí que cuya inspiración son algunas mujeres icónicas del cine, y que llegan tras un proceso de creación realizado con la pandemia de por medio.

“Hemos trabajado mucho por videollamadas al contar con la pandemia por medio, me enviaban a casa tejidos y poco a poco hemos ido dando forma a la colección”, apunta sobre esta línea, la segunda en la que se implica junto a la marca gallega para dar como resultado tres bañadores y dos bikinis que incorporan tendencias como el estampado “paisley”, el “animal print” o los cortes asimétricos, aunque para Rubio, prima la funcionalidad.

“Se trata de una colección que conoce muy bien el cuerpo de la mujer, el patronaje es una ingeniería que busca ayudar a realzar aquellas partes bonitas y a camuflar aquellas que nos hacen sentir más inseguras”, apunta sobre la confección de las prendas de la línea, que obedece al lema “Te sienta bien. Te sientes mejor”, con el que buscan “empoderar a la mujer y conseguir que se sienta a gusto en su cuerpo”, señala.

Desde el bañador “Mamba”, en alusión al apodo de la protagonista de la película “Kill Bill” hasta “Jane”, un bikini amarillo que rinde homenaje a la mujer de Tarzán pasando por el modelo “Spectra” de corte ochentero o “Diamond”, en monocolor, dan forma a la línea que compone el último proyecto profesional de Pilar Rubio, a escasas semanas de recuperarse del coronavirus.

“Por suerte me he recuperado muy bien, fueron muy pocos días y me he adaptado a la vida normal y al trabajo de forma progresiva”, explica sobre su recuperación de la infección y su vuelta a un ajetreado día a día en el que está inmersa en varios proyectos, aunque según adelanta su naturaleza “enérgica” se lo ha puesto fácil.

Rubio compagina su aparición como jurado en el programa “El desafío”, con su sección en “El Hormiguero” (ambos en Antena 3), dos proyectos que según adelanta preceden a su siguiente andadura profesional, relacionada “con la mujer” y verá la luz en los próximos cuatro meses.