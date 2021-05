Mercedes Wullich: "La superwoman tiene los días contados, no es sostenible"

Directora de Mujeres & Cía, creadora del ranking Top 100 Mujeres Líderes España e impulsora de infinitos proyectos que persiguen la igualdad, a esta argentina se le multiplicaron las ideas el día que decidió "enfocarse". Ahora ultima una novela en la que da protagonismo a las mujeres de su familia, maestras en feminismo de esta alumna aventajada.

Se define como una aceleradora de mujeres. ¿No vamos ya bastante aceleradas?

Vamos aceleradas en la falta de tiempo, pero no en nuestros objetivos y nuestros sueños. Lo que busco es que las mujeres lleguen antes al lugar donde quieren estar. Yo no supe quién era realmente hasta los 45. Se lo digo a las jóvenes: Pongan todo patas arriba si no están haciendo lo que quieren.

¿Usted lo puso todo patas arriba?

En mi caso fue más bien priorizar. Yo siempre tuve la suerte de hacer lo que quería. Vengo de familia de periodistas y me dediqué al periodismo toda mi vida. Pero decidí elegir del lugar desde el que lo ejercía y las batallas que iba a librar. Asumí lo que yo llamo el poder. El poder hay que reivindicarlo, porque cuando lo ostentan las mujeres parece que está teñido de algo malicioso.

El liderazgo femenino.

Eso es. Porque tuve modelos femeninos muy fuertes en mi familia. Mi abuela había trabajado y mi madre trabajaba. Pero me di cuenta de que esas mujeres de mi familia tenían una gran coartada: habían sido solteronas o viudas.

Y usted decidió tenerlo todo.

Exacto. Yo tengo cinco hijos y para mí es un proyecto tan fundamental como todo lo que he hecho en la vida. Lo que me parece demencial a estas alturas es pensar que hay que renunciar a una parte. Tuve mi primera hija a los 21. Y mi primera hija acaba de tener a su primera hija a los 42. Lo que reivindico es la absoluta libertad para elegir.

Creo que considera rancio que le pregunten por la conciliación.

Sí, y me parece vital decirlo el Día de la Madre. Porque esa pregunta no se hace el Día del Padre. Me gusta picar a las empresas, que se creen muy modernas porque son innovadoras y luego son más rancias que mi bisabuela. Yo tengo 64 años pero a veces hablo con mujeres de 50 y me espanto. Algunas piensan que todavía tienen que volver a casa a hacerles las croquetas a los hijos.

Sostiene que las mujeres nunca estamos en nuestra zona de confort.

Eso de que hay que salir de la zona de confort creo que lo inventó un hombre, ja, ja, ja... Las mujeres siempre estamos fuera, vamos a tope, agotadas. Pero la superwoman tiene los días contados, no es sostenible.

¿Cómo interpreta el desplante a Ursula Von der Leyen en Turquía?

Pensé ¡Dios mío! Todavía hay tanto que rascar en lo que los hombres tienen en la cabeza, en esa mochila cultural, llena de sesgos... Esos comportamientos se repiten porque ellos creen tener la verdad revelada.

¿No le pareció ella un poco sumisa?

Sí, puede ser el ejemplo de ese pasar de puntillas que a mí tanto me perturba.

¿Usted cómo habría reaccionado?

Bueno, yo soy últimamente muy díscola. No conozco el mundo de la diplomacia, pero me habría gustado un gesto reivindicativo y aleccionador, de ponerlos en evidencia. La realidad es que hay una inercia brutal.

¿Es contraproducente que lleguen al poder mujeres machistas?

Me da una pena enorme. Es un flaco favor a la causa de la igualdad. Sin embargo, cada vez hay menos gestiones de mujeres masculinizadas y más mujeres comprometidas que abren puertas a las que vienen detrás

En su Top 100 figura la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien no creo que se identifiquen muchas feministas.

En cada gala hay comentarios en el cóctel: "Pero esta o aquella qué hacen aquí...". Mi respuesta es que este es el ranking de las mujeres 'cracks', las que lideran e influyen. No el de las mujeres buenas. De hecho, tampoco conozco ningún ranking de hombres buenos.