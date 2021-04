La cantante Soraya, embarazada otra vez, aunque ella no lo confirma

Soraya Arela reveló recientemente que padece estrés crónico, lo que le dificulta su deseo de tener otro hijo. Ella y su pareja, Miguel Ángel Herrera, tuvieron a su primera hija, Manuela de Gracia, en 2017 y siempre han expresado su deseo de ampliar la familia. Sin embargo, la dolencia de la cantante parecía ser un impedimento. «No es tan fácil quedarme embarazada. Me cuesta bastante. Ojalá que el año que viene o cuando sea me pueda quedar embarazada y ampliar la familia, porque yo he sido hija única y no me gustaría que Manuela estuviera solita», contaba la extremeña en diciembre del año pasado. Ahora, parece que podría estar cumpliendo su sueño a tenor de las últimas publicaciones que confirman que la pareja estaría esperando su segundo hijo. Ella, sin embargo, se muestra prudente ante los micrófonos de los reporteros: «Esperamos poder confirmarlo pronto», aseguraba a su llegada a casa.

«Esto es un proyecto de familia. Llevamos muchos años intentándolo», añadía. «Tenemos muchas ganas de ampliar la familia», aseguraba aunque puntualizaba que «todavía no lo puede confirmar». Entretanto, la cantante no deja de trabajar y de preparar nuevos temas, «intentando salir adelante con la música», a pesar de la suspensión de conciertos y festivales. Siempre inquieta, ante el parón de la música, la 'extriunfita' lanzó en noviembre del año pasado su propia firma de ropa, con un polémico nombre: 'Chochete by MDG'.