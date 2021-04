'The New York Times' celebra la amistad de Almodóvar, Banderas, Cruz y De Palma

La revista de moda de 'The New York Times' publica en su última edición un artículo en el que se zambulle en la amistad del cineasta Pedro Almodóvar con los actores Antonio Banderas, Penélope Cruz y Rossy de Palma, que, dice, "no ha hecho más que intensificarse" a lo largo de las tres últimas décadas.

El artículo titulado "Old Friends" (Viejos amigos), que forma parte de una serie de la Style Magazine del reputado medio sobre la importancia de la amistad durante el último año, plasma en una gran instantánea a los cuatro protagonistas disfrutando de una distendida conversación de sobremesa, copas de vino en mano y tazas de café sobre el mantel, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

"Soy un producto de estas relaciones y de la era que he vivido", dice Almodóvar en el texto sobre la amistad que le une a estos tres exitosos actores españoles.

El cineasta cuenta cómo conoció a De Palma y a Banderas, que eran "simplemente parte de la vida nocturna", mientras que su relación con Cruz se inició después de que la actriz protagonizara la película "Jamón, Jamón" en 1992.

"Era una revelación y supe que quería trabajar con ella, algo que hice por primera vez en 'Carne Trémula'", relata Almodóvar, que señala que todos han estrechado lazos durante la promoción de sus películas.

"Formas relaciones muy cercanas cuando te pasas juntos las 24 horas del día", subraya.

El manchego habla además de su nuevo proyecto, "Madres paralelas", y revela que contar tanto con Penélope Cruz como con Rossy de Palma en la película le da "una sensación de seguridad enorme".

"Rossy es la persona que me mantiene actualizado sobre la impresión que se llevan de nuestras películas los artistas jóvenes, y Penélope siempre me vigila, de la misma manera que lo haría una hija con un padre al que adora", agrega.

Almodóvar también cuenta que la cuarentena forzada por el coronavirus no le pilló por sorpresa, porque se ha aislado más veces en los últimos 15 años, pero asegura que ha echado de menos "las cenas con amigos e ir al cine y al teatro. "Son cosas que siempre he hecho con los tres", asegura.