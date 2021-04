"Dudo que volvamos a besuquear a gente desconocida"

Dice Ana García-Siñeriz que la literatura infantil y juvenil, hoy sofisticadamente rebautizada como 'middle grade', parece que "pasara de puntillas". Sin embargo, ella y el ilustrador Jordi Labanda ya llevan vendidos 300.000 ejemplares de su primera colección 'La banda de Zoe'. Ahora regresan con 'Súper Clea y el anillo mágico' (Montena), la trepidante y extravagante historia de una adolescente que tras criarse en la selva con unos padres trotamundos aterriza en París y asiste al colegio por primera vez en su vida... "¿Qué harías si tuvieras superpoderes?", pregunta la autora a sus jóvenes lectoras.

A sus 55 años, García-Siñeriz lo tiene claro. Si le concedieran algún poder especial le encantaría volar, "que es muy de superheroínas". También adquirir por arte de magia la capacidad de aprender cosas con mucha facilidad, y tener talento musical, como tocar el piano, algo que siempre ha envidiado. Pero por nada del mundo querría poseer la facultad de adivinar el futuro. "Ni eso ni ser capaz de leer la mente ajena -precisa-. Me parecen talentos envenenados, más que un superpoder, un auténtico peligro. No quiero meterme en los pensamientos de los demás ni saber qué me va a deparar el destino, prefiero que la vida me sorprenda".

Famosa por su trayectoria televisiva, muchos todavía la recuerdan por magacines como 'Lo más plus' o 'Channel 4', junto a Boris Izaguirre. "La tele ha sido una bendición y he estado colaborando en programas hasta poco antes de la pandemia. Pero los jóvenes que leen mis libros no saben nada de lo que he hecho en mi otra vida". También es experta en cine y en moda, pero en sus textos se percibe cierta mirada crítica sobre el glamur... "Son mundos que conozco muy bien, pero de los que me río un poco. El humor para mí es fundamental".

En casa, son sus hijos, Mateo y Chloe, de 23 y 21 años, los que le toman el pelo... "Se ríen porque mis protagonistas femeninas se llaman Zoe, Clea... Ya solo me falta Cleo para completar el trío. Vale, sí, me he inspirado un poco en mi hija, pero también en muchas niñas que conozco. Y en el cine, la literatura... En este caso, por ejemplo, tomé algunas cosas de 'La ardilla roja', una película de Julio Medem que me encanta".

Lejos de ser madre de adolescentes ("eso ya quedó atrás"), Siñeriz no quiere ni mencionar "dónde voy a estar dentro de poco". Se refiere a ser abuela. De momento, disfruta de los logros académicos y laborales de sus retoños. "Lo importante con los hijos es formarlos para que se puedan defender en la vida y creo que lo hemos conseguido. Bueno, lo han conseguido ellos".

Nacida en Oviedo en 1965, donde pasó su primer año de vida, Ana García-Siñeriz ha vivido en Burgos, Madrid, Barcelona... Está casada con el ejecutivo francés Gauthier Peyrouzet. Con él suele realizar un viaje romántico al año "para evitar que nos devore la rutina". Su lema, después de tantos años casada, es "si rompes, hazlo por un cataclismo, no por una tontería".

Los libros, su vicio

En otro tiempo, confiesa haber sido "una adolescente enfurruñada, hasta que se me pasó. Vivía mucho en mi propio mundillo -recuerda-. Estaba ahí con mis cosas en mi cabeza, mis libros". De hecho, los libros para ella son un auténtico vicio. "Mi principal objetivo como escritora es que los jóvenes se enganchen a la lectura. Yo lo estoy. Ahora he caído en las garras del libro electrónico. Eso de acabar a las doce de la noche una novela y a las doce y cinco poder empezar otra a golpe de click... Es casi como ser ludópata", ironiza. A lo que nunca será adicta es a las redes sociales. "En una descubres que es mejor no saber las opiniones de tus conocidos. En otra, que estás rodeada de energúmenos. En otra, que todo el mundo está posando... Los grandes gerifaltes de Silicon Valley crían a sus hijos sin iPad ni móviles, por algo será", razona la escritora.

García-Siñeriz ya prepara nuevas aventuras que "alimenten" las exuberantes ilustraciones de Jordi Labanda, pero no piensa incluir en ellas la pandemia. "Los libros están hechos para evadirnos y yo en mis sueños no veo a la gente con mascarilla. Como tampoco me veo a mí de mi edad, ja, ja, ja...".

Sin embargo, está convencida de que algunas restricciones actuales permanecerán para siempre. Ella en concreto es partidaria de instaurar como norma cierta distancia social. "A mí ahora me choca que alguien me salude de una manera muy efusiva sin conocerme. Eso de besuquearte a tutiplén con la gente que no conoces creo que ha pasado a mejor vida. Y, sinceramente, me alegro".