Michael Douglas confiesa que tiene pérdidas de memoria a corto plazo

Desde que Michael Douglas superara su cáncer de garganta, parecía que la salud del actor estaba en perfecto estado. Sin embargo, a sus 76 años, ha confesado en una entrevista a AARP que ha empezado a experimentar pérdidas de memoria a corto plazo. "A lo largo de la pandemia, en la que he pasado mucho más tiempo haciendo básicamente nada en el sofá, me ha sorprendido la cantidad de energía que he perdido. Y mi memoria a largo plazo está bien, pero a corto plazo. no tanto", relata. "Lo estoy investigando", asegura.

Pensó que podía deberse a los excesos con la marihuana, por lo que no dudó en preguntar a amigos consumidores asiduos si ellos estaban viviendo algo similar. Sin embargo, la respuesta fue negativa, por lo que ha descartado esa posibilidad. No obstante, añade que tiene clara la importancia de poner límites respecto de las sustancias estupefacientes después de ver a su hijo mayor, Cameron, cumplir más de siete años de condena en una prisión federal por tráfico y consumo de drogas.

Su objetivo es, aclara, evitar volver a vivir con los hijos pequeños, nacidos de su relación con Catherine Zeta Jones, lo que ha vivido él mismo con sus adicciones y con las de su hijo mayor. La última vez que se le vio en un acto público fue en la gala de los Globos de Oro, este mismo año, en la que fue el encargado de entregar uno de los premios.