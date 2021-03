Antonio David reclama 7.000 euros a Rocío Carrasco de la pensión de su hijo

Antonio David Flores parece haber optado por el silencio ante las acusaciones que su exmujer Rocío Carrasco está lanzando sobre él en la serie documental 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'. Ni siquiera actualiza sus redes sociales. Sin embargo, según ha trascendido, ha acudido a los tribunales. No es, como podría esperarse, su reacción legal frente a las graves declaraciones y acusaciones de su mujer. Se trata de una demanda interpuesta el pasado 1 de marzo en el juzgado de Alcobendas, y por lo tanto previa a la emisión del primer programa. El ex colaborador televisivo parece haber demandado a la hija de Rocío Jurado por no abonar la pensión alimenticia de su hijo menor, David.

El chico vive con su padre desde hace cinco años y la juez decretó para él una pensión de 200 euros mensuales, a pesar de haber cumplido la mayoría de edad, por ser una persona dependiente. El malagueño reclama a la madre de su hijo 7.000 euros porque no habría pagado las mensualidades durante los últimos tres años. En la querella alega "apatía, desidia, negligencia y abulia respecto a sus obligaciones como madre", según cuenta 'El Periódico', que tuvo acceso al documento. Se trata de un delito que está penado con un año de prisión, además de con la consiguiente multa.

No es la primera vez que la expareja lleva un litigio de reclamación de alimentos a los juzgados. De hecho, el propio Antonio David fue denunciado por Rocío cuando se separaron. En 2001, la hija de la chipionera obtuvo la custodia de sus dos hijos, por lo que se estableció una pensión para los menores de 841 euros que se actualizó en 2003 a 540 tras acordarse la custodia compartida. En 2007, él quiso volver a modificar la cantidad, pero se le negó porque llevaba desde 2004 sin pagar la pensión y se desestimaba la razón que siempre había esgrimido el malagueño sobre su insolvencia económica.

En 2015, Rocío Carrasco le puso una querella por insolvencia punible y alzamiento de bienes, poniendo en duda la incapacidad de pago que alegaba quien fue su marido. Fue el comienzo de una cascada de procedimientos judiciales por ambas partes. Y así hasta la actualidad. El pasado 20 de marzo, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó que celebrará un juicio contra Antonio David por los delitos de insolvencia punible y estafa procesal. Una acusación que puede ser penada hasta con cinco años de prisión, a lo que se sumaría el dinero de la fianza que le debería a Rocío Carrasco, que asciende a 60.000 euros.