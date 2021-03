Fernando Simón: "La mascarilla no es la clave para detener la transmisión"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), Fernando Simón, protagonizó este domingo el espacio de entrevistas de Jordi Évole ('Lo de Évole') para hacer un repaso del año de gestión de la pandemia.

El presentador le recordó algunas de las declaraciones que más se le han reprochado, como cuando quitó importancia al uso de las mascarillas. "Sigo pensando que la mascarilla no es clave para detener la transmisión", respondió Simón.

"No es necesario que todo el mundo la lleve. Lo importante es que la lleve quien está enfermo, lo que pasa es que no sabemos quién está enfermo", explicó el doctor, que justificó así que sea obligatoria en espacios cerrados para todo el mundo.

Simón también se mostró confiado en que España llegue al objetivo del 70% de la población vacunada contra el coronavirus para el verano.

"Las vacunas van a empezar a llegar con más frecuencia y cantidad a partir del mes que viene. En abril el incremento de la población vacunada será enorme, y los objetivos de vacunación, tanto de los mayores de 80 años a finales este mes, y del 70% de la población general para el verano. Yo creo es muy factible que se consiga", señaló en una entrevista en LaSexta.

Sobre las restricciones de movilidad en Semana Santa, Simón alertó de que ahora el nivel de ocupación de las UCI es "similar al máximo de la segunda ola", aunque aseguró que no hay tanto temor a una nueva oleada como en Navidad. "Son fiestas diferentes, pero estamos en riesgo", señaló el experto, que incidió, sin embargo, en que "el punto de partida de nuestro sistema asistencial es mucho peor que en la segunda ola".

"El riesgo de colapso de las UCI es mayor. Tenemos que tener mucho cuidado con eso", ha avisado Simón, al tiempo que se mostró convencido de que la gente responderá a las limitaciones por el covid.

Preguntado por las restricciones en Navidad, reconoció que "se podría haber sido mucho más estricto", pero insistió en que la población debe entender "los riesgos a los que nos exponemos". "Es una responsabilidad compartida", recordó.

En este sentido, Simón reconoció que la mayor parte de la población "cumple muy bien" con las restricciones. "El problema es cuando los que no cumplen, no quieren o no pueden, se exponen a riesgo de infección mayor porque luego son los que van ser transmisores", apuntó.