La Federación de Periodistas denuncia un recrudecimiento del acoso a las informadoras

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha denunciado este domingo que el acoso a mujeres periodistas en redes sociales se ha vuelto "más persistente y peligroso" durante la pandemia. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la FAPE ha elaborado un manifiesto en el que pide a los editores de medios que pongan en marcha medidas para proteger a las periodistas del acoso en línea, reducir la brecha salarial, romper el techo de cristal y favorecer la conciliación.

También ha urgido al Gobierno a ratificar el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre violencia y acoso en el mundo laboral, que persigue propiciar un ambiente de trabajo digno y libre de acoso.

La pandemia, ha lamentado la FAPE, ha tenido un impacto negativo en el empleo, especialmente entre las mujeres periodistas: el 62% de los informadores desempleados el pasado septiembre eran mujeres.

Asimismo, la Federación ha solicitado un mayor esfuerzo de los medios para dar más visibilidad a las mujeres expertas y más espacio en el campo de la opinión, que está "dominado abrumadoramente por hombres". También ha instado a huir del lenguaje sexista, dejar atrás el amarillismo y evitar la banalización de la violencia de género.

Y ha rechazado la estrategia de fuerzas políticas que pretenden anular los avances en igualdad. En este sentido, ha recordado que es "más que una obligación" de los periodistas verificar y contrastar las informaciones falsas que puedan poner en circulación para negar los derechos de las mujeres.

"La FAPE anima a los editores y periodistas a contribuir al establecimiento de una sociedad más libre y justa, en el convencimiento de que esto no podrá ser realidad, especialmente en tiempos de dificultades, si no logramos que la igualdad no sea una reivindicación puntual cada 8 de Marzo sino algo que se defienda en el día a día y por toda la sociedad", ha concluido.