Condena a los comentarios machistas que se colaron en directo en la alfombra roja de los Goya

La noche era algo atípica. La tradicional alfombra roja de los Premios Goya, normalmente repleta de estrellas del cine, famosos, focos y periodistas, se convirtió en esta edición en un acto mucho más modesto como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Pese a ello, los encargados de presentar los galardones posaron ante las cámaras momentos antes de que comenzara la gala. Hasta ahí, todo marchaba según los parámetros de la "nueva normalidad". Sin embargo, en la retransmisión de la alfombra roja en el Facebook de RTVE ocurrió algo que tampoco tenía nada de normal y que ha provocado la condena unánime por parte de las redes sociales. En el directo se colaron unos comentarios machistas y soeces que aludían al aspecto de las actrices y cantantes que desfilaban ante las cámaras.

Los comentarios machistas comenzaba cuando aparecía en pantalla la actriz Marta Nieto: "Esta se llama Marta Nieto. Está buena. Es la más buena de todas, porque las demás eran todas 'esqueletillo"; y continuaban haciendo alusión a la cantante Nathy Peluso, que interpretó el tema 'La Violetera' de Sara Montiel en la gala: "Solamente una cantante, la 'Nancy' Peluso... bueno, y una que parecía un putón verbenero, llena de tatuajes, digo 'no sé de dónde la han sacado a esta, pero esta cobra... pero puta, puta, o sea, seguro, qué pinta macho...".

Estos mensajes desafortunados y del todo censurables fueron recogidos por el periodista de RTVE Sergio López, que publicaba el vídeo en su cuenta de Twitter y pedía a RTVE que cerrara el audio de la retransmisión a través de Facebook: "@rtve quitad el audio del Facebook porque telita lo que se está colando... En fin mirad el vídeo!".

El periodista matizaba después que los mensajes vertidos contra las actrices no procedían de los comentaristas profesionales de RTVE, sino que se habían colado en la retransmisión en directo: "Vamos a ver: QUE NO SON COMENTARISTAS DE @rtve! Se ha colado en su retransmisión pero no ha sido intención de la tele pública que se oyera esto, supongo.", publicaba López en otro mensaje.

Pero los comentarios no cesaron ahí. La voz de los desconocidos comentaristas continuaron empañando el directo de la alfombra roja en la red social. Esta vez la diana era la periodista María Casado, presentadora de la gala junto a Antonio Banderas. "¿La has saludado o algo? Que salude, ¿o esta ya no es de la casa?" , decía uno de ellos, a lo que otro respondía: "No sé si tendrá excedencia, me imagino que se habrá pillado excedencia". "Seguramente, por si acaso luego cambian las tornas"; "seguramente, porque luego son muy maliciosas"; "aquí está muy bien, está con la Vanesa Martín creo enrollada...", continuaban los comentarios.

Los mensajes de rechazo a estos comentarios, cuyos autores se desconoce si formaban parte del equipo técnico de retransmisión, no han tardado en aparecer en las redes sociales, incidiendo en la paradoja de que se produjeran tan solo dos días antes de la conmemoración del Día de la Mujer, el próximo 8 de marzo.

Machirulos de @rtve (o de alrededor) hablando de las mujeres como si fueran objetos de pertenencia....pero oye, el machismo no existe y ya no hace falta la lucha feminista.#Goyas2021 #8M #8M2021 #Feminismo — Daniel Blanco Varo (@DBlancoVaro) March 6, 2021

Se nos llena la boca con la celebración del día 8 de Marzo, pero en nuestro día a día, estos comentarios siguen sucediendo de la forma más normal del mundo. No es justo. Basta ya de juzgar a las mujeres por su ropa, por su cuerpo o por sus tatuajes... Ya está bien. — sara (@sara70772534) March 7, 2021