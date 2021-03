Últimos días para solicitar la Beca Internacional Asenove para posgrado

La Asociación Española de Comunicación No Verbal (ASENOVE), en consonancia con su compromiso con la promoción y divulgación del conocimiento en profundidad y desde una perspectiva científica de la Comunicación No Verbal, concede una beca para cursar estudios de posgrado.

El objetivo de la beca es promover el estudio de la Comunicación No Verbal desde un punto de vista académico y científico, apoyando la formación de jóvenes profesionales en los conocimientos científicos, teóricos y prácticos de la comunicación no verbal, que permita dotar al mercado laboral de profesionales en el área de la comunicación no verbal especializados bajo un marco académico riguroso y de buenas praxis.

En consecuencia, ASENOVE convoca una Beca de Formación para la realización del Máster en Comunicación No Verbal y Habilidades Directivas, título propio de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, con de 1.500 horas lectivas, 60 créditos ECTS y 100% online.

¿Qué debes saber sobre esta beca?

Solo se concederá una beca en todo el territorio. La persona beneficiaria de la misma recibirá el 80 % del coste del precio de la matrícula, que podrá disfrutar de abril de 2021 a febrero de 2022 (4ª edición del Máster).

El periodo de recepción de candidaturas finaliza el próximo viernes 5 de marzo de 2021.

¿A quién está destinada?

Podrán acceder a la beca todas aquellas personas, independientemente de su país de origen y residencia, que cumplan los siguientes criterios:

- Nacidas a partir del 1 de enero de 1985 (inclusive) y que sean mayores de edad.

- Que estén en posesión de una titulación universitaria superior en cualquier área del conocimiento en el momento de realizar la solicitud.

- Que sea socia de ASENOVE.

¿Necesitas más información? Puedes consultar toda la relacionada con esta beca en la página web de la Asociación Española de Comunicación No Verbal.

