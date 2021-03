Ciencia ciudadana, tecnología y codiseño: los ingredientes principales del proyecto Cos4Cloud

Mejorar la tecnología de la ciencia ciudadana es el objetivo del proyecto europeo Cos4Cloud (Co-designed citizen observatories for the EOS-Cloud). Con esta finalidad, el proyecto está trabajando en once servicios tecnológicos que podrán integrarse en cualquier plataforma de ciencia ciudadana -conocidos como observatorios ciudadanos-. Estos servicios, entre otras cosas, aumentarán la calidad y cantidad de datos que reciben los observatorios y mejorarán su posterior visualización, también facilitarán el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), permitirán el intercambio de datos provenientes de distintas plataformas y mejorarán la inteligencia artificial para el reconocimiento de especies. Todo ello contribuirá a que los observatorios ciudadanos sean más viables a largo plazo y tengan un alcance más global.

El proyecto, cofinanciado por el programa europeo Horizon 2020, pondrá estos servicios a disposición de toda la comunidad científica en la nueva Nube Europea de Ciencia Abierta (EOSC en sus siglas en inglés). “Será como ir a un supermercado a coger los ingredientes que nos interesan para mejorar las funcionalidades de nuestro observatorio ciudadano”, comenta Jaume Piera, investigador del Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC) de Barcelona y coordinador del proyecto, quien además es investigador asociado del CREAF.

En Cos4Cloud participan 14 organizaciones, compañías e instituciones europeas y una colombiana. Además, colaboran cuatro de los mayores observatorios ciudadanos de biodiversidad en Europa: Natusfera, iSpot, PlantNet y Artportalen y plataformas e iniciativas DIY enfocadas al monitoreo ambiental en el agua (Freshwater Watch y KdUINO), de olores en la ciudad (OdourCollect), en el aire (CanAir.io) y de aerosoles (iSpex) que ayudarán a testear los servicios.

Un proyecto colaborativo

Uno de los ejes vertebrales del proyecto es codiseño de los servicios junto a los usuarios finales: el personal de proyectos de ciencia ciudadana, ciudadanía científica, desarrolladoras de apps y cualquier persona apasionada por la naturaleza, la tecnología y/o la ciencia ciudadana. Con este objetivo se están organizando una serie de actividades en las que toda persona interesada pueda dar su opinión sobre los servicios: evaluar su usabilidad, las funcionalidades que podrían mejorarlo, cuáles son sus puntos fuertes, etc.; una vez recogidas estas ideas, se tendrán en cuenta en el diseño del servicio.

Dos primeras sesiones de codiseño

El proyecto ya está trabajando en las dos primeras actividades de codiseño, serán 'online' y en inglés el 10 y el 11 de marzo. “Queremos que las sesiones sean un espacio creativo y divertido donde los y las participantes disfruten de una experiencia agradable y repleta de aprendizaje sobre ciencia ciudadana y tecnología”, señala Silvina Frucella, project manager en Science for Change y líder del codiseño en Cos4Cloud junto a Blanca Guash, encargada de la estrategia del codiseño en Science for Change.

La sesión del 10 de marzo se centra en el servicio MOBIS (Mobile Observation Integration Service), un servicio que permitirá recopilar y combinar todo tipo de información a partir de fotografías o sensores de bajo coste vinculados a un sitio web móvil o una app. Por ejemplo, una misma app podrá recoger datos de la calidad del aire a partir de sensores, junto a una foto de liquen (indicador de calidad del aire). En esta sesión se utilizará un lenguaje técnico, por esta razón, está enfocada a un público más técnico.

Por otro lado, la actividad del 11 de marzo se focaliza en los servicios Cos4Bio y Cos4Env, dos plataformas que integrarán observaciones sobre la biodiversidad (Cos4Bio) o el monitoreo ambiental (Cos4Env) de varios observatorios ciudadanos. Esta actividad está abierta a un público mucho más amplio.

A lo largo del proyecto Cos4Cloud organizará más actividades de codiseño, eventos de ciencia ciudadana, formaciones, etc. ¡Cualquier persona interesada puede unirse a su comunidad rellenando este formulario!

Ángela Justamante Rodríguez Bióloga especializada en comunicación científica. Trabaja como técnica de comunicación en el departamento de comunicación del centro de investigación CREAF y en la estrategia de comunicación del proyecto Cos4Cloud

-Ir al suplemento Tercer Milenio

Apúntate y recibe cada semana en tu correo la newsletter de Tercer Milenio