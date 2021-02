El divorcio que convirtió a Diana en icono

Hace justo un cuarto de siglo, Diana de Gales aceptó la propuesta de divorcio que le presentó Carlos de Inglaterra. Fue zanjar sus tres lustros de aciago matrimonio y comenzar a brillar. Porque Lady Di no siempre fue un icono de estilo. Se pueden contar con los dedos de una mano los momentos de lucidez estética de su vida conyugal, en la que su estilo rancio iba acompañado de una actitud excesivamente cándida. Fue aquel 28 de febrero de 1996 cuando Diana aceptó su destino, que no era otro que el de sentirse libre de las ataduras de palacio. Culminó un proceso de varios años en el que logró quitarse la coraza y mostrarse como una mujer segura y sofisticada que destacaba por su carismática personalidad.

El punto de inflexión fue el conocido como 'vestido de la venganza' -tiene hasta su propia página de Wikipedia-, que se enfundó el 29 de junio de 1994, el mismo día que su todavía esposo hizo pública la relación extramatrimonial que mantenía con Camilla. El estilismo, uno de los más recordados de Diana, lo escogió con la ayuda de la entonces editora de 'Vogue' en el Reino Unido, Anna Harvey. Se trataba de un sensual y atrevido diseño que dejaba al descubierto sus hombros y marcaba su estupenda figura como nunca antes se había visto, rompiendo con los protocolos encorsetados de Buckingham. La artífice del recordado diseño de Diana fue la francesa Katherine Walker, que se convirtió en su diseñadora de cabecera. Tal fue su relación, que fue enterrada con uno de los vestidos negros de la modista afincada en Londres, que confeccionó para Lady Di un millar de piezas. Prendas que compartían espacio en su vestidor con las de David y Elizabeth Emanuel, creadores de su pomposo vestido de novia de enormes mangas afaroladas, ocho metros de cola y 10.000 perlas incrustadas. Imposible de olvidar.

"Diana se interesó realmente en el mundo de la moda después de su separación del Príncipe"

Otro de sus trajes más significativos lo lució el año de su 'liberación' en un baile de la Casa Blanca en el que compartió pasos con el actor John Travolta. El vestido de Victor Edelstein, considerado el Óscar de la Renta británico, fue otro de los más mediáticos de la renovada aristócrata, que abrió su armario a diseñadores internacionales, como Dolce & Gabbana o Versace, firma a la que la unió una relación muy especial por su estrecha amistad con Gianni, uno de los principales responsables de su transformación. "Diana se interesó realmente en el mundo de la moda después de su separación del Príncipe", desveló Donatella Versace, hermana del modista, en declaraciones a 'The New York Times'. "Para mi hermano y para mí su evolución gradual fue completamente fascinante, estábamos viendo la revolución de estilo de una princesa. Diana puso la moda de moda, no creo que nadie, antes o después, haya hecho por la moda lo que Diana hizo", añadió.

Curiosamente, desterró de su vestidor a Chanel, una de las pocas firmas no británicas que usó durante su matrimonio, por la doble 'c' del logotipo de la 'maison', que le recordaba la unión de las iniciales de Carlos y Camilla.