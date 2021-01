Demi Moore desfila en Milán casi irreconocible y Twitter se llena de memes

La actriz Demi Moore formó parte este año del elenco de modelos que ha presentado la colección primavera-verano 2021 de alta costura de Kim Jones para la firma italiana Fendi, un desfile 'fashion film' que no dejó indiferente a nadie, en el que también participaron Naomi Campbell,Kate Moos, su hija Lila y Bella Hadid.

"Cumpliendo un sueño adolescente ... ¡Gracias Kim Jones por invitarme a abrir el show de Fendi SS21 ¿Felicidades por un debut tan hermoso y mágico!", escribió la protagonista de 'Una proposición indecente'.

Pero no fueron las prendas de vestir que lució la actriz lo que más llamó la atención de su aparición. No fueron sus pendientes maxi o el top en V de generoso escote que ocultaba sus manos, ni la falda ceñida. Fue su rostro, cincelado estéticamente, el que no pasó desapercibido y ha sido objeto de cientos de comentarios (la mayoría muy poco favorables) en las redes sociales, donde los memes no se han hecho esperar. Algunos usuarios no han dudado en recordar declaraciones de Moore en las que no se mostraba partidaria de los retoques estéticos.

🔴 ÚLTIMA HORA. Demi Moore protagonizará la nueva entrega de la saga PREDATOR pic.twitter.com/80Ge5C9fNR — Clint Piticlint (@ClintPiticlint) January 28, 2021

¡¡¡Demi Moore se está transformando en un titán!!! pic.twitter.com/SlVO2S5jgl — Roberto Martín (@robbhaifisch) January 28, 2021

Viendo a Demi Moore flipando me recordó a pic.twitter.com/P7EuD5VcLX — Andrómedark (@Andromedark_) January 28, 2021

Una feminidad delicada

Kim Jones llegó a la firma tras el fallecimiento de Karl Lagerfeld y cuenta con el apoyo de la casa italiana que no ha dudado de rodearle de "amigas" en su primera colección.

Una colección en la que Jones rinde homenaje a la historia de la casa romana inspirándose en el "encanto de Virginia Woolf y la creatividad de Vanessa Bell" ha explicado el diseñador.

Piezas de una feminidad delicada que juegan también a la androginia en la que reflexiona sobre la creatividad atemporal que imprime en una colección donde la literatura está muy presente, a veces como un clutch en forma de libro encuadernado en metal, otras como líneas de texto inscrito en minaudières -bolsos de noche-de nácar o botas de cuero.