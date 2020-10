Muere de forma repentina la hermana de Leticia Sabater a los 57 años

La cantante Leticia Sabater atraviesa un duro momento personal tras perder de forma repentina a su hermana Silvia, como ella misma ha confirmado en redes sociales.

Murió de forma repentina mientras dormía a causa de un infarto la los 57 años después de haber superado un cáncer de mama recientemente.

Leticia Sabater confirmó su fallecimiento con un escueto mensaje: "Para la mejor hermana del mundo !!! Te querré siempre!!! Descansa en paz", escribía en Twitter e Instagram.

Para la mejor hermana del mundo !!! Te querré siempre!!! Descansa en paz💝💜💙🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 https://t.co/9Yo4uAaeKe — Leticia Sabater (@SABATERLETICIA) October 2, 2020

Tras la triste noticia, fueron muchos los que quisieron dar el pésame a la cantante y mostrar mensajes de condolencia y apoyo a la familia, que ella quiso agradecer con una nueva publicación: "Muchísimas gracias a todos los que me habéis dado el pésame a través de mensajes, medios digitales, radios, teles, etc. Y os habéis preocupado de cómo estoy. Muchas gracias por todo el apoyo que he recibido que ha sido muchísimo y que me ayuda a superarlo y a seguir. Os amo", señaló.

Muchísimas gracias a todos los que me habéis dado el pésame A través de Mensajes, medios digitales, radios, teles etc. y os habéis preocupado de cómo estoy,Muchas gracias por todo el apoyo que he recibido que ha sido muchísimo Y que me ayuda a superarlo y a seguir,,os amo💝🥰🌹🌹 pic.twitter.com/JtAw8YoEww — Leticia Sabater (@SABATERLETICIA) October 2, 2020

Su hermana Silvia, enfermera de profesión, fue uno de sus grandes apoyos en muchos momentos de su vida, incluso había acudido a varios platós a defenderla cuando participó en diferentes programas de telerrealidad como 'La casa fuerte' o 'Supervivientes'. También participó en el videoclip del villancico 'El polvorón' que la cantante presentó en 2018, en el aparecía tocando la batería, una de sus grandes pasiones. "Yo sé que mi hermana no tiene voz y no sabe cantar, pero su música funciona", señaló Silvia en una ocasión defendiendo a Leticia en un plató de televisión.