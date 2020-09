El episodio del 'Candy Crush' persigue a Celia Villalobos hasta la cocina

La exministra, exalcaldesa de Málaga y expresidenta del Congreso de los Diputados, Celia Villalobos, es uno de los indudables ganchos de la presente edición de 'Masterchef Celebrity'.

La expolítica del PP se ha encargado en los dos programas ya emitidos de dejar claro el amargo sabor de boca que le ha dejado su larga carrera en la política, que pretende quitarse guisando en el concurso.

De momento, será difícil que consiga su objetivo con el salmorejo que preparó este martes al alimón con su paisano el actor Jesús Castro, finalmente expulsado. Con él, no obstante, hizo una entente cordial, algo reseñable ya que la política ha sacado su carácter fuerte, del que ya hizo gala en su época en la Carrera de San Jerónimo cuando, por ejemplo, fue noticia por los gritos como poco, nada amables, que le dedicó a Manolo, su entonces chófer.

De momento, en 'Masterchef' no ha llegado a tanto, la cosa se ha quedado en conatos, pero sí que otro episodio poco edificante de su trayectoria como política se ha colado hasta la cocina.

Fue en una de las pruebas de exteriores. Mientras las exministra de Sanidad se ocupaba en desplumar unos patos junto a Lucía Dominguín, Albert, un exconcursante de la edición infantil del concurso, le expresó a Villalobos su deseo de ser "diputado". En ese momento salió la Villalobos institucional e ilustró al pequeño sobre las cualidades que deben adornar al buen político. Domiguín terció y le dijo a Albert: "¿Pero qué quieres hacer en el Congreso, sentarte, dormirte como los diputados?". A lo que Villalobos, respondió ipso facto: "¡Los diputados no se duermen, guapi!". Lástima que Albert, a pesar de su corta edad, supiese de la anécdota: "Algunos sí, algunos se ponen a jugar al 'Candy Crush'". Lo que no le recordó es que, como algún otro, Villalobos también ha sido pillada 'in fraganti' echándose alguna cabezada en el escaño.