Víctor Manero: “La experiencia de Famelab me ha hecho crecer mucho como comunicador científico”

Apostar o no apostar’, este tema tan matemático y tan actual llevó a Víctor Manero al tercer escalón del pódium de la final española del certamen de monólogos científicos Famelab, que, pese a celebrarse a puerta cerrada debido a la pandemia, él vivió como "una experiencia absolutamente maravillosa, casi como un sueño". Contento de haber podido exponer "por fin" su monólogo, cree que "entre todos –organización, monologuistas, Fecyt...– conseguimos crear un espectáculo de divulgación científica de muy alta calidad, a mi parecer de los mejores que se están haciendo actualmente en nuestro país, y eso que no ha sido fácil, dadas las circunstancias especiales de este año". Eso sí, echó en falta la presencia, como otros años, de la reina Letizia o de alguno de "los ministros oportunos: el de Ciencia o el de Universidades; el apoyo institucional es muy importante".

Investigador del Instituto Universitario de Investigación de Matemáticas y Aplicaciones, Manero es profesor ayudante doctor del Departamento de Matemáticas en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca. Se ha empleado a fondo para preparar su monólogo. "Todos los monologuistas llevamos mucho tiempo trabajando en esto y me ha impresionado la cantidad de trabajo y lo difícil que es hacer divulgación científica de calidad. Es algo que no se suele apreciar, pero hay mucho mucho trabajo detrás de la comunicación científica".

En su caso, "esta experiencia me ha hecho crecer mucho como comunicador científico", gracias a que "desde Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Zaragoza y desde la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología nos han dado mucha formación a lo largo de estos ocho meses. Se lo agradezco de corazón".

Hace unas semanas se quedó asombrado al recibir una carta "firmada por Francina Armengol, presidenta de Baleares, felicitándome por mi pase a la final y animándome a seguir con mi labor de divulgación científica". Aunque nacido en Palma de Mallorca, Manero se considera de Sástago, de donde es su familia.

Cuando anunciaron que Víctor Manero se llevaba el tercer premio, había allí alguien que "creía que se me caían las manos de tanto aplaudir". Era Inés Mármol, la otra zaragozana que llegó a la final española, cuyo ganador representará a nuestro país en la final internacional. "Se lo merecía muchísimo porque hizo un monólogo impecable", afirma. "Con nervios y todo, me lo pasé genial, me alegro muchísimo de haber podido formar parte de todo esto" y anima "a todos los investigadores de Unizar a que se presenten a Famelab el año que viene".

Los tres ganadores

El ingeniero aeroespacial alicantino Alejandro Sánchez ganó la final española de Famelab con el monólogo ‘Marineros del siglo XXI’, en el que explica cómo funciona el sistema GPS.

ganó la final española de Famelab con el monólogo ‘Marineros del siglo XXI’, en el que explica cómo funciona el sistema GPS. En segundo lugar quedó la granadina Alicia Pelegrina ; con ‘¡Queremos ver las estrellas!’ invita a reflexionar a la sociedad sobre el problema ambiental de la contaminación lumínica.

; con ‘¡Queremos ver las estrellas!’ invita a reflexionar a la sociedad sobre el problema ambiental de la contaminación lumínica. Víctor Manero, profesor de Unizar, quedó tercero con ‘To bet or not to bet’, sobre matemáticas y juegos de azar.

