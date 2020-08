Paloma Cuevas, "preocupada por su imagen", elige guardar silencio

Paloma Cuevas se muestra "preocupada por su imagen" a raíz de todo los comentarios que está generando su separación del torero Enrique Ponce y la relación de este con la joven Ana Soria.

Así lo ha manifestado a través de su jefa de prensa, que niega que haya expresado cualquier tipo de opinión sobre la nueva relación de su expareja. En concreto, niega haber dicho nada al respecto a un redactor del programa 'Socialité', de Telecinco, al que, según explicó a Heraldo la portavoz de Paloma Cuevas, "le cogió el teléfono por error".

Estas mismas fuentes aseguraron que Paloma Cuevas está dispuesta a emprender acciones legales contra todo aquel que ponga en su boca o insinúe cuestiones falsas sobre la situación que atraviesa.

El periodista de 'Socialité' aseguró que "antes de llamarla me habían dicho fuentes cercanas que está abrumada. Ha sido muy amable. Estaba nerviosa porque ella no contaba con coger el teléfono a ningún periodista. Me ha explicado que no quería entrar en detalles, le he preguntado si estaba bien, ha sido una conversación de dos minutos”, admitió.