La ingeniosa pasante del despacho de Javi Paredes y su recurso contra un castigo

Javier Paredes, además de haber vestido la camiseta del Real Zaragoza, también es un profesional de la balanza, es abogado. Una faceta que, según la carta que ha publicado en Twitter, va a heredar su hija. El exjugador compartió en las redes sociales una misiva que firma Carlota Paredes y se fecha a 5 de agosto de este año. La pequeña pide amparo por un error cometido, un gesto aplaudido por muchos tuiteros.

Nueva pasante en el despacho ... Apunta maneras 😂😂😂😂 pic.twitter.com/iQF7WqXcd6 — J.Paredes (@JParedesArango) August 5, 2020

"Interpone recurso contra el castigo que me ha impuesto", comienza el texto. La niña pide que se revise la sanción que se la ha aplicado, no obstante, es consciente de que no ha obrado bien y así lo recoge en su carta. "Aun reconociendo que he mentido a mis padres, considero que el castigo es exagerado", escribe con una impecable letra.

Solicita que se revise el castigo y también da soluciones. "Propongo sustituirlo por trabajar extraordinarios tales como duplicar el número de fichas que tengo que elaborar", pide la pequeña en un documento que firma al final de la cuadriculada hoja de cuaderno.

La historia no se queda ahí, ya que mientras se resuelve el asunto, la niña insta que se le permita "andar en bicicleta". "Por todo suplico que se deje sin efecto la sanción que se me ha impuesto por ser de justicia", ruega.

Esta forma de recurrir un castigo ha provocado que Javier Paredes no haya escondido sus risas -en forma de emoticonos-. "Apunta maneras", ha añadido en el divertido tuit. Ahora toca esperar a la decisión de la Justicia, a ver qué dicta.